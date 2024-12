Eerste mobiele bloedinzameling in Moere

Gistel en Snaaskerke kenden het principe al langer, maar het Rode Kruis trok nu voor het eerst naar deelgemeente Moere om er een mobiele bloedinzameling te houden. Het ontmoetingscentrum in de Molenstraat vormde het decor. “We willen mensen de kans geven om dichter bij huis bloed te doneren. Nooit eerder werd in Moere een bloedinzameling gehouden, maar daar was wel vraag naar”, zegt Jonas Delafontaine van Rode Kruis Hinterland. Enkele tientallen bloedgevers daagden op. “We hebben mooie promotie gevoerd via flyers en affiches, en bij de lokale handelaars. We zullen deze actie eerst evalueren. Sowieso moet een bloedinzameling op een nieuwe locatie altijd wat groeien en bekendheid genereren.” In Zevekote staat (nog) geen inzamelactie gepland. De laatste actie van dit jaar in Gistel is op maandag 16 december om 17 uur in Zomerloos. Alle info: donorportaal.rodekruis.be. (TVA/foto PM)