Eerste mobiele beweegbank staat aan OC Schaperye

Oostende heeft een eerste mobiele beweegbank in gebruik genomen. De bank staat aan OC Schaperye en biedt naast zitcomfort ook diverse opties voor lichaamsbeweging. De beweegbank krijgt om de twee maanden een nieuwe locatie. Het gaat om een investering van 11.009,79 euro.

Schepen voor Vrije Tijd Bart Plasschaert licht de aankoop toe: “In het bestuursakkoord werd opgenomen dat sport voor iedereen toegankelijk moet gemaakt worden. Dat houdt ook in dat wie geen lid is van een sportclub, van jong tot oud, de kans moet krijgen om aan lichaamsbeweging te doen. Dankzij de infoborden op de bank zijn alle instructies beschikbaar om zelf aan de slag te gaan met laagdrempelige fitnessoefeningen. Tijdens de Wijksportactiviteiten worden initiatiesessies voor ouders en grootouders van de deelnemende kinderen aangeboden.”

Wie niet meteen begrijpt hoe de buitensporttoestellen moeten gebruikt worden, wordt via de website door middel van instructiefilmpjes op weg geholpen.

Werken aan sterker lichaam

“Steeds meer mensen beseffen dat voldoende bewegen en sporten de garantie is voor een gezond en aangenaam leven. En dat is goed”, zegt eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein. “Daarom blijven we investeren in toegankelijke sport- en beweegtoestellen voor jong en oud. Het maakt immers niet uit hoe snel je beweegt, als je maar beweegt. Want zolang je blijft bewegen, versla je sowieso al iedereen die stil blijft zitten.”

“Een omgeving die meer uitnodigt tot beweging maakt mensen actiever”, stelt dan weer schepen van Samenleven Maxim Donck. “Op die manier sporen we alle bezoekers van OC Schaperye en het Touwtrekkersplein aan om mee hun fysieke activiteit op een haalbare, laagdrempelige manier te verhogen. Zowel jong als iets minder jong van elk niveau werkt zo aan een sterker lichaam.”