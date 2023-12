Eerste Lichtjesstoet voor goede doel

Op zaterdag 16 december organiseren de Kasterse Old Tractor Friends, de firma’s Christiaens-Vocke en Bert Muys en de Pastorale Eenheid Heilige Familie Avelgem en de gemeente Avelgem voor het eerst de Lichtjesstoet.

“De lichtjesstoet is een traktorrit door de gemeente”, vertelt burgemeester Lut Deseyn. “Met de mooi met lichtjes versierde tractoren willen we sfeer en gezelligheid brengen in ons mooie Scheldegemeente. We verzamelen op 16 uur Kloron Jachthaven in Kerkhove. Ook de Kerstman is van de partij. Dit alles zal omkaderd worden met aangepaste muziek. Er is ook een tentoonstelling van miniatuurtractoren.”

31 bedden

Iedereen kan een gift doen ten voordele van Huize Ten Dries, een organisatie voor bijzondere jeugdzorg in Zuidwest Vlaanderen. ‘Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen’ vzw is een organisatie binnen de Bijzondere Jeugdzorg, erkend en gesubsidieerd door het Vlaamse Agentschap Opgroeien. “Wij werken vanuit twee locaties, namelijk Sint-Denijs Zwevegem en Harelbeke”, vertelt Luc Stock, van Jongerenzorg.

“Wij begeleiden ouders en kinderen uit de regio die geconfronteerd worden met problematische leef- en opvoedingssituatie. Daar de uitdagingen zich meestal op diverse domeinen situeren proberen we deze gezinnen op een integrale manier te begeleiden. We hebben niet alleen oog voor opvoedingskwesties maar ook voor zaken op vlak van administratie, financiën, huisvesting, school, werk en moeilijkheden op psychisch en relationeel vlak. We beschikken ook over ons dagcentrum en verblijf met 31 bedden voor personen tussen de 0 en 25 jaar, verdeeld in 4 leefgroepen.”

“De opbrengst van de Lichtjesstoet gaat integraal naar het vergroten van hun vakantiemogelijkheden zoals bijvoorbeeld sportkampen en ontspanningskampen. Maar ook om therapie te kunnen volgen zodoende dat ze hun trauma’s kunnen verwerken. We zijn dan ook bijzonder blij dat de opbrengst hier naartoe gaat.” (ELD)

Meer info te verkrijgen over de Lichtjesstoet op benoit_christiaens@hotmail.com