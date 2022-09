Eerste Knooppuntenfestival in Brugge focust op zorg, verlies en verbinding

Stad Brugge en Compassionate Brugge, het project rond rouw en verlies dat de hele stad Brugge omarmt, organiseren voor de eerste keer het Stadsfestival Knooppunten. Zo’n 25 partners pakken van 17 tot 25 september uit met tientallen activiteiten. Bedoeling is het bestaande aanbod rond rouw, verlies, overlijden en mantelzorg zichtbaarder te maken én de drempels om rond deze thema’s in gesprek te gaan te verlagen.

Uit onderzoek blijkt dat een ernstig ziek persoon ongeveer 5 procent van zijn of haar tijd aan de zijde van een professionele zorgverlener doorbrengt, maar de overige 95 procent van de tijd alleen is of omringd door familie, vrienden of buren. “Het is dus erg zinvol om mensen de nodige handvatten aan te reiken om de tijd samen zinvol en kwalitatief in te vullen. We kijken op dat moment nog te vaak en te uitdrukkelijk naar professionele zorgverstrekkers. Vraag jezelf bijvoorbeeld niet af wat de dokter kan doen voor mijn zieke buurvrouw, maar wat kan ik als buur doen of wat kunnen we als buurt betekenen voor haar. We vergeten soms hoeveel we zelf kunnen betekenen”, zegt professor Luc Deliens van de VUB.

In Brugge wil men op deze uitdagingen mee een antwoord helpen formuleren. Schepen van Welzijn Pieter Marechal: “Tal van sociale partners en het lokaal bestuur slaan de handen in elkaar om van Brugge een echte Compassionate stad te maken. Dat betekent dat we een stad worden die Bruggelingen ondersteunt om beter om te gaan met ernstige ziekte, mantelzorg en verlies om elkaar zo te helpen. Met het Compassionate Brugge-project bouwen we samen aan een solidaire en zorgzame stad die nog meer om mensen draait, ook wanneer deze met moeilijke thema’s geconfronteerd worden.”

Tal van activiteiten

Op het programma van het festival heel wat activiteiten, waaronder lezingen, workshops, tentoonstellingen, opendeurdagen, infomomenten, lotgenotencontacten en een gedichtenwandeling. In het kader van ‘The Healing Museum’ organiseert ook Musea Brugge tijdens het Knooppuntenfestival een reeks evenementen, en dit in samenwerking met de vzw Reveil.

“Zo kunnen de inwoners en bezoekers van Brugge tijdens ‘Boodschap aan de overkant’ een sms’je sturen met een boodschap die ze graag nog hadden gedeeld met een overleden dierbare. Die boodschappen zullen geprojecteerd worden aan het water van de Dijver. Of ze kunnen herinneringen aan een overleden geliefde laten omzetten in een persoonlijk kunstwerk tijdens het Soul Repair Café”, aldus cultuurschepen Nico Blontrock.

“We sluiten The Healing Museum af met ‘De Grote Oversteek’ op de Brugse Reien. Op donderdag 22 september kan iedereen die wil een boodschap achterlaten op één van de duizenden kaarsjes die we op het water zullen laten drijven aan de site Oud Sint-Jan. Een kaarsje voor elke overleden Bruggeling om onze dierbaren een allerlaatste ereronde te geven. Het wordt een magisch tafereel waarin troost en verbinding centraal staan. Diezelfde avond opent ook de tentoonstelling Otobong Nkanga extra lang de deuren tijdens de nocturne ‘Taste of a Stone’.”

Internationaal congres

Gelijktijdig met het stadsfestival is er het 7de Public Health Palliative Care International Conference (PHPCI) in het Beurs-, Meeting en Congresgebouw (BMCC). De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde (VUB/UGent) is de host van het congres. Er zijn al meer dan 350 vooraanstaande vernieuwers, onderzoekers, beoefenaars, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de burgermaatschappij op het gebied van de palliatieve zorg ingeschreven.

Burgemeester Dirk De fauw: “De dood, lijden en rouw zijn in onze samenleving dikwijls een taboe. Tijdens dit congres wordt mee een oplossing gezocht voor deze realiteit: hoe kunnen meelevende gemeenschappen, zoals Compassionate Brugge, dit taboe helpen doorbreken en ernstige ziekte, mantelzorg, sterven en rouw hoger op de agenda van beleidsmakers zetten.” (CGRA)

Meer info:www.brugge.be/knooppuntenfestival, www.museabrugge.be/healingmuseum