Eerste kinderprik komt eraan: zaterdag start vaccinatie van jonge kinderen in West-Vlaanderen

Vanaf zaterdag 8 januari wordt er in de vaccinatiecentra in West-Vlaanderen op kindermaat geprikt. Ook de 5- tot 11-jarigen kunnen vanaf dan gevaccineerd worden tegen het coronavirus. De meeste West-Vlaamse centra kiezen ervoor om hun eigen locatie kindvriendelijker te maken, hier en daar zijn er plannen om naar de lagere school zelf te trekken.

Tegen eind februari moeten alle kinderen tussen 5 en 11 jaar die daarvoor de toestemming van hun ouders kregen, een vaccin tegen het coronavirus hebben gekregen. Met die ambitie beginnen de vaccinatiecentra in West-Vlaanderen straks aan een nieuw rondje prikken. In de vaccinatiecentra van Zedelgem en Damme-Sijsele worden nu zaterdag al de eerste kinderprikjes gezet, de meeste andere vaccinatiecentra starten in de loop van volgende week met het vaccineren van -12-jarigen. Wij zochten een antwoord op de vragen die het vaakst worden gesteld.

1. Waar krijgt mijn kind zijn of haar vaccin?

Zowat alle West-Vlaamse vaccinatiecentra kiezen ervoor om op hun huidige locatie te blijven en die aan te passen aan het jongere publiek. Dat is onder meer het geval in Menen, waar een superheldenthema en kleurrijk verklede vrijwilligers het iets kindvriendelijker moeten maken. De meerderheid opteert voor specifieke vaccinatiedagen of -momenten exclusief voor kinderen, meestal in het weekend of op woensdagnamiddag. In Izegem wordt er vanaf dinsdag 18 januari ook na schooltijd gevaccineerd, telkens tot 20 uur, omdat daar de boostercampagne tegen halfweg januari al volledig achter de rug is. Het uitnodigen voor de vaccinatie van kinderen gebeurt per brief, op het adres waar het kind is gedomicilieerd. Net zoals bij volwassenen wordt er per leeftijd gewerkt, van oud naar jong. Met Vaxpo (Kortrijk, Kuurne en Harelbeke, red.) is zeker één vaccinatiecentrum van plan om met mobiele teams op bezoek te gaan in de lagere scholen. De details voor het prikken in de klassen worden volgende week uitgewerkt, in samenwerking met de directeurs.

2. Hoe geef ik als ouder toestemming?

Kinderen jonger dan twaalf jaar worden enkel gevaccineerd als de ouders of voogd daar hun toestemming voor geven. Dat kan op papier – als iemand anders je kind begeleidt – of door als ouder zelf mee te komen naar het vaccinatiecentrum op het moment van de afspraak. Voor alle duidelijkheid: vaccinatie is ook voor kinderen niet verplicht. Als een van de ouders meekomt, gaan de vaccinatiecentra ervan uit dat beide ouders akkoord zijn. Is dat niet het geval – bijvoorbeeld na een scheiding of als ouders het niet eens raken – dan kan een van beide expliciet weigeren door dat online aan te geven na de uitnodiging of door zelf naar het vaccinatiecentrum te komen.

3. Met welk vaccin worden kinderen ingeënt?

Het pediatrische mRNA-vaccin van Pfizer voor kinderen wordt aangepast aan het lichaamsgewicht. Concreet wordt één derde van de volwassen dosis toegediend. Ook 5- tot 11-jarigen krijgen twee dosissen, de tweede volgt 21 dagen na de eerste en enkel met twee prikken wordt de bescherming als volledig gezien.

4. Is het vaccin veilig voor kinderen?

Alle experten, zowel op Vlaams, nationaal als Europees niveau, zijn het eens: het Pfizervaccin is ook voor jonge kinderen volkomen veilig. Tijdens de studie voor de goedkeuring werden enkel milde bijwerkingen waargenomen – koorts, een pijnlijke arm, vermoeidheid en wat hoofd- of spierpijn – en in landen als de Verenigde Staten en Israël zijn intussen miljoenen kinderen ingeënt. Ernstige bijwerkingen – zoals hartaandoeningen – werden slechts in heel zeldzame gevallen vastgesteld bij kinderen (ongeveer 1 per 1 miljoen vaccinaties, red.). Die aandoeningen doen zich trouwens vaker voor bij kinderen die een covidinfectie doormaakten dan na vaccinatie.

De kans dat kinderen erg ziek worden van een infectie is klein, maar het vaccin biedt nog een extra laag van bescherming tegen ziekte en opname in het ziekenhuis. Bovendien ligt het risico om anderen aan te steken ook lager bij gevaccineerde kinderen. In die optiek beschermt een gevaccineerd kind ook mee zijn ouders, grootouders en vele anderen.

5. Komt er ook een coronapas voor -12-jarigen?

De politieke leiders van ons land leggen geen Covid Safe Ticket-gebruik op aan kinderen jonger dan 12 jaar. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde kinderen. Als ouder kan je wel zo’n certificaat opvragen om te reizen naar landen die een groene coronapas vragen, zoals Oostenrijk bijvoorbeeld.