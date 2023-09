Eerste kerstmarkt van het jaar al donderdag in Brugge: StuBru bereidt De Warmste Week voor

Eva De Roo, presentatrice bij Studio Brussel, zakt donderdag af naar Brugge. Ze organiseert op ‘t Zand ‘de eerste kerstmarkt van het jaar’ en zal van daaruit ook live radio maken als voorbereiding op De Warmste Week. Dat meldt VRT.

Het thema van De Warmste Week, het goede doel van radiozender StuBru, is dit jaar: Opgroeien zonder zorgen. Uit cijfers van het Agentschap Opgroeien blijkt dat het aantal kinderen en jongeren dat met grote zorgen door het leven gaat toeneemt. Naar schatting tien procent van de minderjarigen groeit op in een onveilige situatie.

Acties

Daar wil De Warmste Week iets aan doen. Het concept blijft ongewijzigd: iedereen kan in de aanloop naar of tijdens de Warmste Week een actie op poten zetten om geld in te zamelen voor goede doelen. Dat geld schenkt De Warmste Week aan projecten die zorgen voor een veilige plek voor elk kind en elke jongere: thuis, op school, in de vrije tijd en online.

Dit jaar steunt De Warmste Week 287 projecten in de zes Vlaamse provincies, zestig ervan zijn West-Vlaams. In de week voor Kerstmis zullen Studio Brussel en MNM opnieuw non-stop live radio maken voor het goede doel. Het Warmste Huis staat dit jaar in Brugge: ook VRT 1 en Ketnet zullen er hun tenten opslaan en de mooiste verhalen delen met de rest van Vlaanderen en Brussel.

Eerste kerstmarkt

“Het is nooit te vroeg voor een kerstmarkt, zeker niet als de opbrengst naar De Warmste Week gaat”, zegt Eva De Roo die al sinds 2015 een van de gezichten van De Warmste Week is. Donderdag zendt StuBru live uit vanop een geïmproviseerde kerstmarkt op ‘t Zand in Brugge.

Je zult er verschillende bekende gezichten tegen het lijf lopen. Flo Windey (StuBru) heeft er een karaokestandje en Linde Merckpoel, die tegenwoordig schittert in “Celebrity masterchef Vlaanderen”, verzorgt de hapjes.

Voor je kerstinkopen moet je dan weer bij Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies zijn. Medewerkers van KBC, partner van De Warmste Week, zullen een koffiestandje uitbaten.