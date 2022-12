Eerste kerstmarkt op de Heirweg in Zedelgem

Op zondag 18 december organiseren Maria Dullaert en haar schoondochter Jana Plettinck voor het eerst een kerstmarkt op de Heirweg. Aan café Den Heirweg zullen heel wat standjes opgesteld staan. “We willen wat leven in de brouwerij brengen.”

Maria Dullaert is de patrones van wielercafé Den Heirweg aan de Snellegemsestraat op de Heirweg in Zedelgem. Samen met haar schoondochter Jana Plettinck, in wie Maria ook haar ideale opvolgster ziet wanneer ze over enkele jaren met pensioen gaat, organiseert ze op zondag 18 december een kerstmarkt op de parking en het terras van het café. “De Heirweg kan wel wat extra leven gebruiken. Daarom hadden wij het idee om een kerstmarkt te organiseren. Zo brengen we letterlijk en figuurlijk wat leven in de brouwerij. Want behalve de verschillende kraampjes die hier opgesteld zullen staan, kunnen de mensen hier ook iets drinken en eten”, begint Maria.

Samen met Jana werkte ze het concept uit. “We hebben voornamelijk mensen aangetrokken uit de buurt die hier met een standje zullen staan”, vervolgt Jana. “Zo geven we lokale mensen en ondernemers de kans om hun al dan niet handgemaakte producten voor te stellen zoals keramiek, decoratie en juwelen. Maar ook een nieuwe hoeveslager en een schoonheidsspecialiste zullen van de partij zijn. Op onze kerstmarkt zal dus iets te ontdekken vallen. We willen voor elk wat wils hebben, dus konden we uiteraard de kinderen niet vergeten. Voor hen voorzien we onder meer kindergrime.”

Vuur en glühwein

Het duo zal ervoor zorgen dat de kerstmarkt sfeervol ingekleed is. “Vuurkorven, een nagelblok, glühwein… aan kerstsfeer zal er geen gebrek zijn. Iedereen is welkom vanaf 11 uur. Strobalen zorgen ervoor dat de kerstmarkt veilig beschermd is van de weg.”

(BC)