Eerste kerstekindje van Vlaanderen in Oostende geboren

In het AZ Sint-Jan campus Serruys in Oostende is op Kerstmis, kort na middernacht, de kleine Dana Hussain geboren. Voorlopig lijkt Dana het eerste kerstekindje in Vlaanderen te zijn. Mama Sipal en papa Dilshad zijn dolgelukkig met hun kleine spruit.

Mama en papa repten zich op kerstavond richting het ziekenhuis, want Dana zat te popelen om de wereld te ontdekken. Toch besloot de kleine jongen nog even te wachten tot de klok middernacht voorbij was. De twaalf slagen om middernacht waren voor Dana het teken om de eerste glimp van zijn mama en papa op te vangen.

1 minuut na middernacht

Om exact 0.01 uur beviel mama Sipal, via een onderwaterbevalling van de kleine Dana. Het is het vierde kindje van Sipal en Dilshad. Ook zusje Saria en broertjes Mohammad en Zana zijn dolblij.

Bij de geboorte woog de baby 3,180 kg en zijn lengte was 49 centimeter. Voorzitter Danick Minne feliciteerde beide ouders, samen met het verplegend personeel van de materniteit. Ze kregen beiden een waardebon overhandigd en ook de vroedvrouwen kregen felicitaties voor de goede zorgen. Zowel mama als baby stellen het goed. (JRO)