Eerste keer vrouw kampioen bij De Vrolijke Vrienden

Feest in De Snooker in Meulebeke, vorige zaterdag, naar aanleiding van de kampioenhulde bij de kaartclub De Vrolijke Vrienden. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de club ging de kampioentitel naar een dame.

Annie De Pré zorgde voor een pittige eindstrijd met Marnix Vanryckeghem. De rode lantaarn was voor Rafaël Debouver.

De Vrolijke Vrienden tellen 42 leden, die iedere tweede donderdag van de maand een kaartje leggen. Voor een vlot verloop binnen het clubgebeuren zorgt een zeskoppig bestuur: Herman Landuyt, Willy Vanhoutte, Etienne Verlinde, Carlos Depla, Lucrèce Vroman en Rosette Vervelghe.

Het nieuwe seizoen start op 14 december om 15 uur in De Snooker. (foto Luc)