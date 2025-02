Eerste karts scheuren over indrukwekkende indoorkarting in Knokke-Heist: “Zeker een mooi circuit”

Het was tot het laatste moment spannend om alles klaar te krijgen, maar in Knokke-Heist opende donderdagmiddag een indrukwekkende indoorkarting de deuren. Over een circuit van 600 meter over twee etages scheurden de eerste racers over het circuit. “Het bovenstuk is ideaal om in te halen. Beneden is het technischer”, zegt Joni Hindryckx (25), de allereerste die de indoorkarting testte.

“Het was stressen tot het laatste moment. Je kan zeker stellen dat het bloed, zweet en tranen heeft gekost om alles klaar te krijgen voor de opening. Maar het is gelukt en ja, ik ben énorm trots op het resultaat.” Valerie Vanhonsebrouck straalt wanneer we haar donderdagmiddag zien op de officiële opening van de indrukwekkende karting in ‘The Smiles’. Het circuit van 600 meter met 32 elektrische karts en indrukwekkende lichteffecten is de kers op de taart van het entertainmentparadijs. Op het stuur van de kart kan je als bestuurder alles volgen: van de snelheid tot je positie en rondetijden.

Technische benedenverdieping

Joni Hindryckx (25) was om klokslag 16 uur de allereerste om het circuit te testen. Niet op uitnodiging, wél op reservatie. “Ik had toevallig een dagje vrij en toen ik las dat de karting hier opende, heb ik meteen het eerste moment gereserveerd”, glimlacht Joni. “Ik ben al vier jaar een fervente karter en heb zelfs een eigen kart waar we met ons groepje mee gaan racen op circuits in het buitenland. Dit weekend komen we hier samen rondjes racen met de elektrische karts, maar ik kon niet wachten en wou al eerder komen.”

Zijn bevindingen zijn alleszins positief. “Dat het elektrische karts zijn, stoort me niet. Als je indoor gaat is dat tegenwoordig bijna altijd het geval. Het circuit bevalt me zeker. Beneden is het net iets technischer en wellicht moeilijker echt grote inhaalmanoeuvres uit te voeren, terwijl dat op de bovenste etage makkelijker kan. Persoonlijk vind ik het echt een tof rondje en vooral de twee etages vind ik geslaagd.”

Meerwaarde

Wat de wagentjes gemeenschappelijk hebben? Ze zijn allemaal elektrisch met een maximale snelheid van 50 à 60 kilometer per uur. “Het was nog een vraag van wijlen burgemeester Leopold Lippens. Al was ik zelf ook meteen voorstander van het idee om elektrisch te rijden. Ze worden na elke rit opgeladen”, zegt zaakvoerster Valerie enthousiast. “Extra voordeel is dat er geen geur- of lawaaihinder is. Als ik het eindresultaat zie, durf ik gerust zeggen dat het meer dan geslaagd is.”

Ogenblikken later kruipt Valerie zélf achter het stuur van een duokart – samen met haar dochter. Ook aanwezig voor een testrit: schepen van Sport Bert De Brabandere (Inzicht). De reacties na afloop waren unaniem: het vormt een meerwaarde voor Knokke-Heist. (MM)