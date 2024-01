Eerste Houtlandse Eindejaarsveldloop succes

De eerste Houtlandse Eindejaarsveldloop, een organisatie van Houtland Atletiekclub, is een succes geworden.

Na 25 edities Oefencross in Torhout trok HAC dit keer naar de Klokkenput in Eernegem, waar op een mooi en gevarieerd parcours meer dan 400 deelnemers het beste van zichzelf gaven. Onder hen 117 eigen HAC-atleten. Ook enkele Belgische toppers kwamen aan de start, onder wie Charlotte Van Laethem en Houtlander Tristan Gevaert, beiden deelnemers aan het recente Europees kampioenschap veldloop in Brussel. Op de foto de top drie bij de senioren heren in actie: winnaar Tristan gevaert (met nummer 5228) en tweede Simon Mestdagh (5727), beiden van HAC, met op de achtergrond Steven Casteele van KAV Roeselare. (foto JS)