Eerste Houtlandse eindejaarscross op terreinen van de Klokkenput

Op 30 december organiseert Houtland Atletiekclub (Torhout) in samenwerking met de Bekegemse Molenlopers een veldloop op de terreinen van De Klokkenput, aan de Bruggestraat in Eernegem.

“Twee jaar geleden organiseerden we hier het provinciaal veldloopkampioenschap. Het is een heel mooi parcours en alle accommodatie zoals kleedkamers en een cafetaria zijn aanwezig”, zegt Andy Inghelbrecht van HAC. “Daarom hebben we besloten om na 25 jaar te stoppen met onze cross in oktober en over te schakelen op de organisatie van een eindejaarscross.” Voor info en inschrijving kan je terecht op www.houtlandatletiek.be of andy.inghelbrecht@gmail.com, 0475 89 35 59. (ED/foto Coghe)