Eerste gsm-loze zondag in Heuvelland

De gemeente Heuvelland organiseert vandaag zondag 22 mei de eerste gsm-loze zondag. “We vragen mensen hun mobieltje voor minimum 3 uur in een gesloten enveloppe te stoppen om op die manier ongestoord te kunnen genieten van de stilte”, aldus schepen Bart Vanacker (Gemeentebelangen).

“Vandaag nodigden we bezoekers aan Heuvelland uit om hun gsm voor 3 uur niet te gebruiken, een digitale detox als het ware”, aldus schepen Vanacker. “We vragen de mensen hun mobieltje in een voorgedrukte envelop te stoppen en die minstens 3 uur dicht te laten. Brengt men de enveloppe voor 17 uur binnen in het bezoekerscentrum in Kemmel dan krijgen ze een kleine attentie en nemen ze deel aan een wedstrijd voor een waardebon.”

Een medewerkster van Toerisme Heuvelland trok zondag de boer op in de hoop mensen te overtuigen hun gsm eventjes af te leggen. “Tegen de middag hadden we zo’n 40 bezoekers weten te overtuigen deel te nemen aan de actie”, aldus de schepen. “Sommige mensen vonden het een goed initiatief, maar deden niet mee omdat ze foto’s nemen met hun toestel of omdat ze het gebruiken als wandelkaart. Wel kon ik deze ochtend tijdens een wandeling 2 jonge mensen overtuigen hun gsm even te vergeten. Ook andere passanten stopten hun toestel in het zakje. Dat is goed. Het blijkt immers dat na een stilte moment bijna 8 op 10 Vlamingen zich rustig en ontstresst voelen, bijna 6 op 10 is beter gezind en meer dan 4 op 10 kan alles beter relativeren en heeft meer energie.”