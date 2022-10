Eerste grootschalige telling van dak- en thuisloze personen in West-Vlaanderen

In de nacht van 27 op 28 oktober heeft de Koning Boudewijn Stichting, samen met onderzoekers en lokale organisaties de eerste grote dak- en thuislozen telling georganiseerd in West-Vlaanderen. “Hiermee willen we in kaart brengen hoeveel mensen geen dak boven hun hoofd hebben in het arrondissement Brugge, Midwest en Middenkust. Het is voor de eerste keer dat er een telling wordt gehouden in die regio’s. Op basis van de resultaten kijken we dan wat de beste aanpak is”, zegt Rita Demaré, co-voorzitter Cluster Welzijn van DVV Midwest.

Uit onderzoek van de afgelopen jaren bleek dat Zuid-West-Vlaanderen 1.313 daklozen telt, waaronder iets meer dan 200 jongeren. Tot nu toe werden voor onze provincie alleen de daklozen in Zuid-West-Vlaanderen in beeld gebracht. Maar de Koning Boudewijn Stichting brengt daar nu samen met onderzoekers van van LUCAS KU Leuven en UCLouvain en lokale organisaties verandering in.

“We bakenen eigenlijk een kort moment af zodat we geen personen dubbel tellen”

In de nacht van 27 op 28 oktober organiseerden ze voor het eerst een grootschalige telling van de personen, die dak- en thuisloos zijn in arrondissement Brugge, Midwest en Middenkust. “Het is niet zo dat we de hele nacht door de straten hebben rondgezworven. We hebben kort nagegaan, maar vaak slapen die personen ook in opvangcentra of bij vrienden en familie op de zetel en moeten we via hulporganisaties data verzamelen over hoeveel mensen met die problematieken bij hen langskomen”, legt Rita Demaré, co-voorzitter Cluster Welzijn van DVV Midwest uit.

“Door één moment af te bakenen, zoals afgelopen nacht, is de kans klein dat we personen dubbel tellen. Met die heldere, betrouwbare en vergelijkbare cijfers kunnen we dan ook aan de slag gaan binnen de regio of eventueel zelfs binnen de gemeenten om dak- en thuisloosheid te bestrijden met initiatieven of goede maatregelen.”

Voor de telling werd er samengewerkt met heel wat lokale organisaties en actoren uit de regio, die direct of indirect in contact komen met deze dak- of thuisloze personen. “Dat gaat over lokale overheden, sociale diensten, zoals OCMW’s, CAW, sociale diensten van ziekenhuizen, sociale economische diensten, jeugdhulp, woonactoren, geestelijke gezondheidszorg, politie, andere welzijnsorganisaties enzovoort.”

“Nu is het erg moeilijk om in te schatten hoeveel personen er exact dak- en thuisloos zijn in onze eigen regio, want zij verblijven niet altijd op een vaste plaats”

Demaré is zelf erg benieuwd naar de resultaten. “We hebben er geen idee van hoe groot het totaal zal zijn. In iedere gemeente zijn er sowieso personen dak- of thuisloos. Dat hebben wij met onze organisatie effectief ondervonden. Wanneer we langsgaan in het opvangcentrum in Roeselare zien we dat er daar heel wat mensen de nacht doorbrengen, die anders vaak in de omgeving van bijvoorbeeld Hooglede vertoeven.”

De onderzoeksteams gaan nu verder aan de slag met de gegevens en zullen tegen maart 2023 de resultaten bekend maken. Meer informatie over de telling in Midwest kan je terugvinden op deze link.