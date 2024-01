Eerste Groene Pluim van Tielt gaat naar basisschool De Springplank

Basisschool De Springplank, die eind vorig jaar een grondige vergroening van de speelplaats doorvoerde, heeft de allereerste Groene Pluim van Tielt gewonnen. De award werd dinsdagavond uitgereikt tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen Tielt in De Traagheid.

De GO-school was samen met vzw WOP!, AZ Kabel, De Aardappelhoeve, Ekopak, en Het Elsthof genomineerd voor de award en Tieltenaars konden in de loop van januari zelf stemmen voor hun favoriet. “Er werd liefst 870 keer gestemd, wat voor deze eerste editie een heel erg mooi aantal is”, aldus Karen Dewinter van Groen Tielt. “De publieksstemmen telden mee voor vijftig procent, terwijl we met het bestuur ook een stemming hielden die meetelde voor de overige helft. De resultaten van beide luiken liepen opvallend gelijk.”

Keramieken schaal

De tweede en derde plaats waren respectievelijk voor vzw WOP! (met de verpakkingsvrije winkel) en Het Elsthof (die onder meer met een eigen windmolen sterk investeerde in groene energie). Vertegenwoordigers van de top drie kregen dinsdagavond in De Traagheid elk een keramieken schaal met daarop een groene pluim, vervaardigd door Mivalti. Nu al staat vast dat de uitreiking van de Groene Pluim een jaarlijkse traditie wordt in Tielt.