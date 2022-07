Eerste gepantserd voertuig ooit ten velde te gast in Veurne

Na honderd jaar herrijst de ‘Automitrailleuse Minerva’, een geharnaste godin van de automobielwereld, weer uit de vergetelheid.

Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag reconstrueerde vzw Heirweg 1 dit legendarische voertuig, dat deels uit hout en deels uit metaal nauwkeurig werd opgebouwd.

Vier jaar lang zullen ze op WO I-herdenkingen en andere evenementen aanwezig zijn om deze merkwaardige geschiedenis van de Belgische ‘Automitrailleuse Minerva’ zichtbaar te maken.

Zo werd deze mobiele eenheid al tijdens een 15-tal herdenkingen in het gehele Vlaamse land ingezet, wat onverwacht heel wat publieke belangstelling opleverde. De ‘Minerva Armored Car’ was een militair gepantserde auto die in het begin van de Eerste Wereldoorlog op doelmatige wijze was ontwikkeld op basis van de civiele auto’s van Minerva. Het voertuig was bewapend met een machine gun (Hotchkiss model 1909) en kon een snelheid halen van 40 km per uur. De motor was een 4-cilinder benzine die 40 pk ontwikkelde en daarmee 150 km ver rijden kon rijden met een volle tank.

