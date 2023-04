Eerste genderneutrale toiletten in De Grote Post in Oostende

De Grote Post in Oostende heeft als eerste stadsgebouw genderneutrale toiletten. Er ligt een plan voor om dat in het hele gebouw te doen, maar voorlopig zijn enkel de toiletten aan het cultuurcafé genderneutraal.

“De oude pictogrammen met verwijzing naar geslacht of genderidentiteit werden weggehaald en met nieuwe neutrale pictogrammen vervangen. De nieuwe pictogrammen geven aan welke voorzieningen in de ruimte aanwezig zijn zoals een zittend toilet, een staand toilet, een verschoonkussen en/of een toilet met steunbeugel”, zegt Ellen Van Wulpen van De Grote Post.

Geen icoontjes meer

De icoontjes ‘mannen’ en ‘vrouwen’ verdwenen en maakten plaats voor een nieuwe aanduiding. Dat betekent dat ook dames op de zittende toiletten in de vroegere ‘mannentoiletten’ mogen en dat mannen ook gebruik mogen maken van de vroegere damestoiletten. “In de praktijk zorgt deze genderneutrale signalisatie er ook voor dat vaders ook hun dochter naar het toilet kunnen begeleiden zonder meewarige blikken. Wij maken duidelijk dat iedereen het recht heeft om op een veilige manier de voorzieningen te gebruiken ongeacht geslacht, genderidentiteit of genderexpressie door het inrichten van genderneutrale faciliteiten.”

Voor alle duidelijkheid: aan de infrastructuur verandert er niets. In een eerste golf werden de toiletten van de foyer/cultuurcafé voorzien van nieuwe aanduiding. Er is een plan om dat later ook met andere toiletten te doen. De Grote Post volgt hiermee de aanbevelingen van de Vlaamse overheid. “De huidige maatschappij accepteert dat niet iedereen een genderidentiteit heeft die overeenkomt met het geboortegeslacht. De eis om aparte wc’s te voorzien voor mannen en vrouwen is daarom niet houdbaar. Gender is een sterk ordeningsmechanisme dat vrouwen en mannen in bepaalde, vaak stereotiepe, richtingen stuurt. Door te kiezen voor genderneutraliteit wordt dat ordeningsmechanisme doorbroken en ontstaat er meer keuzevrijheid voor iedereen”, luidt het.