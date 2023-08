Eerste Flanders Fields Gravel Tour doorkruist Westhoek en Noord-Frankrijk: “Ieper is perfecte uitvalsbasis voor drie boeiende ritten”

In het weekend van 25, 26 en 27 augustus staan in Ieper maar liefst drie fietsevents op het programma. Naast ‘La Route des Géants’ en de ‘Coureur & Entrepreneur’, stelt Ieper.Fietst met de Flanders Fields Gravel Tour een nieuw sportevenement voor: een pittige driedaagse gravelfietstocht doorheen de Westhoek en Noord-Franse ‘Flanders’. “Het gravelbiken zit in de lift en dat fenomeen wil ik niet zomaar aan mij voorbij laten gaan”, zegt organisator en ex-wielrenner Kurt Titeca.

“Met onze vzw Biking Events hebben we al ruim twintig jaar ervaring in het organiseren van ‘recreatieve meerdaagse mountainbike- en cylco-tours”, zegt Kurt Titeca, voorzitter van Biking Events en uitbater van Biking Box in Ieper. “Een voorbeeld daarvan is de LCMT. Dat is een weekend dat ik sinds 1999 organiseer, waarbij drie etappes worden gefietst in lusvorm in het hartje van de Ardennen. We bieden de deelnemers een totaalpakket.”

Drie ritten

Kurt, ooit zelf wielrenner geweest, wil hetzelfde concept nu uitproberen in de Westhoek met de eerste Flanders Fields Graveltour. “Het gravelbiken zit in de lift en dat fenomeen wil ik niet zomaar aan mij voorbij laten gaan. Ieper vormt de perfecte uitvalsbasis voor drie boeiende ritten langs een mooi en historisch parcours.”

De eerste rit (126 kilometer en 400 hoogtemeters) van de driedaagse gaat richting Zonnebeke en Roeselare, om via Menen, Wervik en Heuvelland opnieuw Ieper binnen te fietsen. “De oorlogsgeschiedenis is nooit veraf. De deelnemers passeren onder meer Tyn Cot Cemetery en de Black Watch Corner”, weet Titeca.

Op dag 2 (132 kilometers en 1.260 hoogtemeters) doen de deelnemers vooral het Heuvelland aan met een dubbele beklimming van de Kemmelberg op het menu.

Op de finaledag (168 kilometers en 600 hoogtemeters) gaat het richting de kasseien in het noorden van Frankrijk. “Ik ben blij dat we ook over de grens kunnen fietsen, want ik wil echt de link tussen de Westhoek met ‘le nord’ en de kasseien van Roubaix in de verf zetten. Bovendien liggen in ‘Flanders’ nog een pak typische gravelwegen, omdat die landelijke wegen daar nog vaak net niet geasfalteerd zijn. De wielerpiste van Roubaix is niet het eindpunt van deze rit, maar slechts een tussenstop op terugweg naar Ieper.”

Basisversie

Starten en finishen gebeurt voor de drie dagen aan het Minneplein in Ieper. “Het parcours, dat bestaat uit een maximum aan off-road- en gravelpaden, is gedeeltelijk bepijld, maar je fietst het met de gps”, aldus de organisator. “Dit jaar zetten we een basisversie op poten, zonder bijvoorbeeld logement te voorzien. Wel mogen de deelnemers, naast een mooi parcours, royale bevoorradingen, massa-service en pechverhelping verwachten. Volgend jaar kunnen we dan eventueel nog een versnelling hoger schakelen, om in het wielerjargon te blijven.”

Fietsers die niet in de mogelijkheid zijn om de volle drie dagen deel te nemen, kunnen kiezen om enkel aan het weekend of slechts één etappe deel te nemen. Deelnemen kan ook met de mountainbike of cyclocrossfiets.

Coureur & Entrepeneur

Naast het gravelevenement organiseert dat weekend de Koninklijke Ypersche Wielerclub ook een nieuwe Coureur & Entrepeneur. “De bedoeling is dat ondernemers een voormiddag netwerken op de fiets in een echt business-peloton”, weet Stephen Lernout. “De rit bedraagt 60 km met een pitstop in Wijngoed d’Hellekapelle in Heuvelland. Na de aankomst is er een diner bij Domein De Lissewal in Ieper. We sluiten de dag af met de aankomst van de wielerwedstrijd ‘La Route des Géants’.”

‘La Route des Géants’ is een UCI-wielerwedstrijd voor junioren over een afstand van 129 km met start en aankomst in Ieper. De renners gaan daarbij drie keer de Kemmelberg over.