Eerste ezelinnenfeestje is voorsmaakje van Ezelinnendag op 17 september

Het 20-koppig team van de Ezelinnen gaf in Hoeve Vandewalle een voorsmaakje van wat ze in hun mars hebben voor hun Ezelinnendag die plaatsvindt op zondag 17 september. Voor de Kuurnse Ezelinnen was het meteen hun eerste activiteit.

Het Ezelinnenfeestje was bedoeld ter promotie voor hun Ezelinnendag. Tijdens het feestje werd doorlopend een fotoreeks geprojecteerd waarbij 650 foto’s van Kuurnse vrouwen centraal stonden. “De bedoeling is om tegen zondag 17 september dit aantal nog gevoelig op te trekken, gezien ons streefdoel 900 foto’s is waarop 900 Kuurnse vrouwen met pit te zien zijn en dit ter gelegenheid van 900 jaar Kuurne”, legt Anne De Meester uit.

“Van de gelegenheid maakten we tevens ook gebruik om ons Ezelinnenlied voor te stellen aan alle aanwezigen en dat viel duidelijk in de smaak. Iedereen zong vrolijk mee en dit op de tonen van Yellow Submarine. Daarna werd er muziek gedraaid door dj Marc uit Kuurne. Er werd vrolijk gedanst, gebabbeld en geproefd van onze Ezelinnen(c/m)ocktail die we eveneens voorstelden.” Dorpsdichter Katrien Bonte bracht dan weer een ode aan de Kuurnse vrouwen. Zij las eerst een stukje tekst voor uit een meer dan 100 jaar oude krant waarin het toen reeds over de ‘Cuernensche wijven” ging. Het stukje was anoniem en vertelde niet veel goeds over deze Kuurnse vrouwen, waarvan hun handen verkeerd zouden staan, hun tong te lang was en van avanceren geen sprake was. Daarom besloot dorpsdichter Katrien ook een positievere boodschap te brengen.

Ezelinnendag

Meteen werd afgelopen vrijdag ook het startschot gegeven van de kaartenverkoop voor de ezelinnendag op zondag 17 september en de mogelijkheid tot inschrijven voor de activiteiten die dan gepland staan.

Het wordt een dag met meer dan 30 verschillende en originele activiteiten: onder meer levend tafelvoetbal, lachyoga, experimenteel schilderen, poëzie, karaoke, Oekraïense modeshow, Mölkky, portretten door fotografen van fotoclub Retina, beauty salon, boks-initiatie, wensboom, line dance, een gratis tombola en een optreden van het choreografisch koor Vitalis. Op zondag 17 september start de Ezelinnendag om 10 uur en loopt tot 18 uur in Hoeve Vandewalle. Een toegangsticket kost 10 euro en is online te koop. Je kan er ook inschrijven voor de activiteiten. (BRU)