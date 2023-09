Eerste erkende vluchtelingen aangekomen in Clep

De voorbije week is een eerste gezin van reeds erkende vluchtelingen aangekomen in het voormalige rusthuis Clep langs de N8. Voortaan zullen enkel erkende vluchtelingen er een tijdelijk onderdak vinden. De kinderen tot 12 jaar zullen in groot-Alveringem naar school gaan, verspreid over de 3 grootste scholen.

Sinds 1 augustus is de uitbating van het gebouw Clep in handen van Fedasil. Er woonden al jaren tot 50 asielzoekers in het leegstaande rusthuis, maar gaandeweg groeide het vele administratieve werk dat daarbij komt kijken, het plaatselijke OCMW boven het hoofd. Alveringem vroeg Fedasil om de uitbating over te nemen. Het maakte een pilootproject van Clep: de locatie richt zich uitsluitend op de opvang en begeleiding van hervestigde vluchtelingen. Dat zijn vluchtelingen in nood die in het land waar zij bescherming hebben gezocht, geselecteerd werden om vervolgens de transfer te maken naar een veilig land dat hen aanvaardt als nieuwe inwoner, in dit geval België.

Aangekomen

“Op 1 augustus hebben wij van Alveringem de sleutels van het gebouw gekregen en deze week is een eerste gezin – een Syrisch echtpaar met 4 kinderen dat in een kamp in Libanon verbleef – in Clep aangekomen”, bevestigt opstartdirecteur Sofie Desseyn. “Clep is voor Fedasil inderdaad een uniek project. Onze opvangcentra in bijvoorbeeld Kapellen of Sint-Truiden zijn de combinatie van een regulier opvangcentrum met een vleugel voor reeds hervestigde asielzoekers, maar Clep is onze eerste locatie waar uitsluitend met reeds erkende asielzoekers wordt gewerkt. Zij starten straks aan een zeer intensief integratietraject rond taal, opleiding, normen en gewoonten, … en zullen slechts tijdelijk in het voormalige rusthuis verblijven. Het is immers de bedoeling om door te stromen naar een zelfstandig leven. De kinderen tot 12 jaar die in Clep aankomen, zullen in Alveringem naar school gaan. Kinderen uit het middelbaar zullen in Veurne 1 jaar Okan-onderwijs volgen om nadien in het reguliere middelbare onderwijs in te stappen. Gaandeweg zullen er meer en meer mensen in Clep aankomen. Dat kunnen alleenstaanden zijn, gezinnen of groepen. De maximum capaciteit is zo’n 120 mensen”, aldus nog Sofie.

Reactie burgemeester

“Wij hebben beslist om de kinderen over drie Alveringemse scholen te verspreiden”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe. “De katholieke basisschool in Alveringem, de gemeenteschool in Alveringem en de Libel in Leisele. Vanwege de taalbarrière zal dit grote inspanningen vragen van de betrokken leerkrachten. De afspraak is dat het haalbaar moet zijn en blijven. De medewerkers van Fedasil in Clep zullen de kinderen van en naar school brengen.” (AB)