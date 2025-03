Eerste editie Vuilewaesloop

Op zondag 9 maart wordt de eerste Vuilewaesloop gelopen in Beselare. Het is een organisatie van Bjorn Deruyter, die bij succes er een vaste sportieve waarde wil van maken in het heksendorp. “Ik had het gevoel dat Beselare nood had aan een extra sportief evenement.”

“Ik ben zelf een fervent loper en actief bij ZoLO, de Zonnebeekse Lopers”, vertelt Bjorn Deruyter. “Daarnaast ben ik ook betrokken bij de Natuurloop in Zonnebeke. Ik voelde dat er een sportief tekort was in Beselare en daarom heb ik mijn schouders gezet onder de Vuilewaesloop. Eerder was er al een stratenloop in Beselare ingericht door de KWB, maar die is er niet meer,” stelt Bjorn Deruyter. De 37-jarige Beselarenaar, gehuwd met Elien Cappelle en vader van Giulia en Matteo, weet wat organiseren is. Met zijn Poppies DC events organiseert hij al meerdere jaren de Poppiesrit, een toeristische tocht voor oldtimers die dit jaar op 9 juni doorgaat. Tot 2019 was hij ook actief in de rallysport. “De naam van de loop verwijst naar het inmiddels verdwenen Vuilewaesbos.”

Evaluatie

“Voor de organisatie stond ik alleen in, maar de dag zelf kan ik rekenen op heel wat hulp van de Beselaarse wielerclub Vlug en Sterk, ZoLo en de organisatie achter de Natuurloop. Ik had gehoopt op 300 deelnemers, maar dat aantal is door de voorinschrijvingen nu al overschreden, wat bewijst dat er wel nood was aan dit sportief gebeuren. Na afloop zal alles grondig geëvalueerd worden, want het is de bedoeling om bij groot succes en een goed verloop er een jaarlijks sportgebeuren van te maken.” Bjorn verwelkomt iedereen op zondag 9 maart in OC De Leege Platse om al lopend de Beselaarse natuur te ontdekken. Vanaf 10 uur kunnen de borstnummers afgehaald worden en starten de daginschrijvingen die lopen tot 30 minuten voor de start. Om 13 uur start de kidsrun met volgens leeftijdscategorie afstanden van 200, 400, 600 en 900 meter. Om 14 uur is er de 5,5 kilometer, gevolgd om 15 uur door de 11 kilometer, zowel voor dames als heren. Prijzen bij voorinschrijving zijn respectievelijk 3, 8 en 10 euro en op de dag zelf wordt 5, 10 en 12 euro betaald. De prijsuitdeling volgt om 16.30 uur. Start en aankomst situeren zich in de Geluwestraat. Er is mogelijkheid tot douchen in de sporthal en parking is voorzien in de Wervikstraat, Beselarestraat, Salinasplein, Kloosterlaan en Wardenoomlaan.