Eerste editie van Nieuwjaarswarmte in Slypskapelle is succes

In Slypskapelle hebben ze het nieuwe jaar goed ingezet. Het comité achter de jaarlijkse kermis in Slyps organiseerde de eerste editie van Nieuwjaarswarmte. In het centrum van Slypskapelle werden verschillende kraampjes geplaatst. Aanwezigen konden er genieten van een hapje en een drankje. De organisatoren hadden de weergoden niet aan hun kant, maar desondanks zakten toch nog veel bewoners af naar het evenement. Zij konden zich verwarmen aan een vuurschaal. Eén ding is zo goed als zeker, bij het volgende evenement van het kermiscomité, de kermis zelf komende zomer, zal het een pak warmer zijn. (BF/foto JS)