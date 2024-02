Eerste editie van het Ledegems Kampioenschap Manillen in de Cycloon: “Een kaartspel dat iedereen kan spelen”

Op zaterdag 2 maart is er in de Cycloon de eerste editie van het Ledegems Kampioenschap Manillen. De organisatie is in handen van Wim Vandoorne, die ook al in Moorsele een dergelijk evenement in goede banen leidde. De interesse is alvast groot. Inmiddels zijn er al 42 koppels ingeschreven.

Wim Vandoorne houdt ervan om te organiseren. “Het is een hobby die eigenlijk al een beetje uit de hand gelopen is. Ik organiseer geen grote evenement zoals festivals, maar kleinschalige leuke activiteiten voor jong en oud. Zo trokken we er in het verleden al meermaals op uit naar wielerevenementen.” Zijn passie voor organiseren is er al langer, maar Wim besliste midden in de coronacrisis om die passie om te zetten in een bijberoep. “In september 2020 organiseerden we met enkele enthousiastelingen Moorsele Fietst, en inmiddels was er in de gemeente waar ik woon ook al de eerste editie van het Moorseelse Kampioenschap Manillen”, aldus Wim, die als boekhouder aan de slag is.

Helemaal thuis

Hoewel hij in Moorsele woont, voelt Wim zich ook helemaal thuis in Ledegem. “Ik heb hier nog familie wonen en heb dus wel een link met de gemeente. Ik kom geregeld over de vloer in de Cycloon.” In de horecazaak ontstond het idee om ook eens een samenwerking met Wim aan te gaan. “Door evenementen te organiseren krijg je extra publiek over de vloer. We zagen dat dan ook helemaal zitten”, aldus uitbaatster Nancy Vansteenkiste. Wim organiseerde in Moorsele al een succesvol kaarterskampioenschap en nog deze maand vindt de tweede editie van het evenement er plaats. “Maar waarom zouden we zoiets ook niet in Ledegem doen?”

De voorbije weken werd er volop publiciteit gemaakt voor de eerste editie van het Ledegems Kampioenschap Manillen. Dat vindt plaats op zaterdag 2 maart in de Cycloon. “Achtenveertig ploegen mogen zich inschrijven. We beginnen er ‘s middags aan. Tijdens de voorrondes worden de 48 ploegen herleid naar 32. ’s Avonds komen we te weten wie de twee beste kaarters van Ledegem zijn.”

Inmiddels stromen de inschrijvingen al binnen. De teller stond begin deze week al op 42. “We merken een mooie mix van jong en oud. Manillen is nu eenmaal een kaartspel dat iedereen kan beoefenen”, aldus Wim, die zelf ook graag een kaartje legt.

Loting

Op zaterdag 24 februari is er in de horecazaak de loting waarna duidelijk zal zijn wie er precies tegen wie zal kaarten. “Maar je merkt gewoon dat een dergelijk evenement leeft. Op café hoor je de deelnemers al volop speculeren. Je merkt dat de gedrevenheid erg groot is om de eerste editie van het kampioenschap te winnen. De trofeeën staan alvast klaar.” Ondertussen smaakt de samenwerking tussen de horecazaak en organisator Wim al naar meer. “Het is de bedoeling om in de toekomst nog evenementen te organiseren. Zo denken we er bijvoorbeeld aan om iets rond Halloween te doen. Maar wat dat precies zal zijn, is momenteel nog onduidelijk.”

Andere evenementen

De Cycloon heeft inmiddels een rijke geschiedenis achter zich. “Maar een kaartersclub is er eigenlijk nog nooit geweest. Misschien is het kampioenschap de start ervan. Ik hoop dat het hier op zaterdag 2 maart een gezellige drukte wordt”, aldus Nancy. Zij is ondertussen volop bezig met de voorbereiding van tal van andere activiteiten. “De Zomerbar ’t Kafkot komt sowieso terug. We zijn daarmee gestart tijdens de coronacrisis en eigenlijk is de bar voortdurend gebleven. Zowel ’s winters als ’s zomers staan de deuren van ’t Kafkot open, al is het natuurlijk in de zomer leuker om te genieten in de prachtige tuin.”

Ook deze zomer zullen er enkele optredens plaatsvinden. In aanloop naar Valentijn ten slotte pakt de Cycloon uit met een initiatief. Zo kan men tot zaterdag 10 februari een Valentijnsbox voor twee personen bestellen. Daarin zitten onder andere champagne en oesters. “De Valentijnsbox kan men afhalen op Valentijnsdag 14 februari tussen 17 en 18.30 uur.” Bestellen kan door een mail te sturen naar info@cycloon.be of door Nancy te contacteren via Facebook.