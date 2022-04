Eerste editie Historisch Veurne in zonovergoten Beauvoorde is een schot in de roos

Na vijf succesvolle edities, telkens gekoppeld aan een historisch thema, gooit Historisch Veurne het dit jaar over een andere boeg. Voor het eerst verhuist deze editie naar de deelgemeentes en Beauvoorde bijt de spits af.

Het pittoreske en artistieke polderdorp is daags voor Pasen het bruisende hart van een heus volksfeest rond het kasteel van ridder Merghelynck, met theaterwandelingen, een ludieke retrokoers, een dorpsplein waar bezoekers zich tegoed doen aan streekproducten en zich laten meeslepen door de liveoptredens van vooral regionaal muzikaal talent.

De organisatoren zijn trouw gebleven aan het concept van de theaterwandelingen, die vanaf de eerste editie het uithangbord van Historisch Veurne zijn geweest. Zo’n 400 bezoekers schreven zich vooraf in en om 10 uur begaven de eerste groepen zich naar de locaties van de vier theaterscènes, geschreven door Claude De Beuckelaere en Onno van Gelder Jr. Naast acteurs van de lokale toneelgilden Sint-Omaars en Sint-Lutgardis vertolkten professionals Wouter Bruneel, Luc Dufourmont, Joris Gulders en Onno van Gelder jr. de hoofdrol in ‘sappige, op ware feiten gebaseerde verhalen aan de toog van het plaatselijke dorpscafé’. Ze draaiden de klok terug naar de oorlogsjaren van WOII.

In de schaduw van het kasteel was een feestelijk dorpsplein opgebouwd met eet- en dranktentjes waar verenigingen en lokale ondernemers typische streekproducten promoten. Onder een stralende lentezon schaarden bezoekers zich rond de tafels voor het podium waar de Veurnse Belleman Joris Goens de start van de Retrokoers aankondigde. Voor de gelegenheid heeft de Belleman zijn groene uniform omgeruild voor zijn wielrennersplunje.

Zwaaien met de ‘saucisse’

Champetter van dienst Toon Duyck, alias Professeur Vélo van de ORE-Retrofietsclub, inspecteerde de fietsen van de deelnemers en zwaaide met zijn ‘saucisse’ als er sancties dreigden. Dan gaf hij zelf op zijn ‘Brugeoise’ zonder ketting het startschot voor de proloog, waar Veurnse Slaper André Pinson als nummer één in pyjama de eerste ronde reed. Na de middag was het tijd voor de echte retrokoers waarbij de deelnemers op hun stalen ros dat moest dateren van voor 1986, 15 rondes over de kasseien en landwegels dokkerden. Ook kinderen mochten verkleed als Michel Pollentier of Eddy Merckx een rondje afleggen. Meermens, Unexpected Visitors, Veel Fokkersvreugde en Crêpe Brulée zorgden voor muzikale ambiance op het dorpsplein.

Wie het kasteel bezocht, werd getrakteerd op een muzikaal intermezzo van het lokale Plovikoor en de Gezinsbond liet er kinderen kennismaken met oude volksspelen. Bezoekers ontdekten ook dat Beauvoorde is een kunstdorp is, want atelier Pictores en Monique Mol stelden hun deuren open en organiseerden een ‘rakustook’.