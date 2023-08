Eerste editie Classico de los Gigantes, met gewezen wereldkampioene Leontien van Moorsel, een succes

De allereerste editie van de Classico de los Gigantes in Wervik is zondag een succes geworden. Er waren zo’n 140 deelnemers die verdeeld werden in vijf groepen, met telkens twee begeleiders. Blikvanger was alvast Leontien van Moorsel, in Nederland één van de grootste namen allertijden in het dameswielrennen. De rit ging richting Kemmel. Organisator was de stad Wervik.

Leontien van Moorsel werd in Nederland zes keer sportvrouw van het jaar. Ze was ook twaalf jaar lang houdster van het werelduurrecord. Ze behaalde vier gouden medailles op de Olympische Spelen en ook één keer zilver en brons. Leontien werd viermaal wereldkampioen achtervolging, tweemaal op de weg en tweemaal in het tijdrijden. Ze werd ook twee keer eindwinnaar van de Tour Féminin. Ook haar man Michael Zijlaard, tevens voormalig wielrenner en ploegleider, was van de partij.

Ex-prof Patrick Deneut is één van de trekkers van dit initiatief. Hij woont in Altea, nabij Alicante in Spanje. Patrick is er zaakvoerder van een fietsbelevingszaak. Zijn echtgenote Kathy had destijds een kapsalon in de Geluwesesteenweg.

Ook ex-profs

Verschillende ex-profs behoorden tot het sportief gezelschap. Zoals gewezen Belgisch kampioen Niko Eeckhout, Jean-Luc Vandenbroucke (de oom van wijlen Frank), Arthur Vanoverberghe, sponsor Emiel Wastyn en Peter De Clercq die in 1992 een rit won in de Tour. Jesse Vandenbulcke (vrouwen elite) was er ook bij. Na een val en een operatie aan de enkel werkt ze aan haar terugkeer.

Ook de plaatselijke gewezen ex-beroepsrenner Eddy Cael (77) en ereburger Josiane Vanhuysse fietsten mee. Josiane won in de Tour een rit met aankomst in Nancy. Ook burgemeester Youro Casier (Vooruit) fietste mee. Belleman Nick Pauwels tekende present. Enkele Wervikse Reuzen en hun kinderen gaven kleur aan start en aankomst. Ook de kubussen van de openluchttentoonstelling Coureur Local stonden er.

Begeleiding

Bernard Geldof van MediMoto zorgde voor de medische begeleiding, Dieter Vercaemer van DCycles uit Geluwe voor de waar nodig technische bijstand.

Dichtbij de finish op het belevingsplein de Steenakker was er nog een stop bij sponsor De Fietsplekke in de Robert Klingstraat. Nadien trok iedereen vlakbij de finish naar feestzaal Tante Renée

Volgend jaar komt er alvast een tweede editie. (Erik De Block)