Eerste editie Ciné+diner smaakt naar meer: “Schuif mee aan tafel en laat je verrassen door de perfecte match van eten en film”

De kop is eraf! De allereerste editie van Ciné+diner in Waregem, een gloednieuw concept van het Cultuurcafé en cc De Schakel, viel bijzonder in de smaak bij liefhebbers van film en lekker eten. De avond combineerde een heerlijk diner met de vertoning van de prikkelende satire The Substance. Hoewel het eten perfect werd gesmaakt, bleek de film voor sommigen behoorlijk belastend voor de maaginhoud. Toch waren de reacties lovend: “Dit smaakt naar meer”, klonk het enthousiast.

Van tafel naar het witte doek

De avond begon om 19 uur met een sfeervol diner in het Cultuurcafé, waar twaalf gasten aanschoven. Ongeveer een uur later wandelden de deelnemers naar de Schakelbox. Daar zaten ruim zeventig filmliefhebbers al klaar voor de vertoning. De combinatie van gezellig tafelen en een inspirerende film blijkt een schot in de roos. Het was opvallend sfeervol aan tafel. “De tijd om elkaar te ontmoeten en te eten, mag nog zelfs wat uitgebreid worden”, volgens enkele disgenoten.

De organisatoren vullen aan dat het een ideale formule is voor koppels, groepjes of singles. “Door aan te schuiven aan een lange tafel, verlagen we de drempel voor mensen die anders misschien niet alleen naar een diner zouden komen”, stellen ze.

Een doordacht menu

Het was pas na de film, dat je de puzzel kon leggen over hoe het driegangenmenu afgestemd was op de filminhoud. Zo zorgden de roze schelletjes rosbief bij het hoofdgerecht voor een subtiele verwijzing naar onze moderne obsessie met schoonheid en perfectie. Al moest het even bezinken, voornamelijk de film met absurde en verregaande horror dan. The Substance hield de kijkers een spiegel voor: hoe ver gaan we in onze zoektocht naar het ideale plaatje? Is het streven naar perfectie een doel of een dwang?

Tweede editie op komst

Na dit succesvolle debuut staat de tweede editie van Ciné+diner al gepland. Enkel een filmticket boeken is ook een optie. Op woensdag 19 februari om 19.00 uur wordt de hartverscheurende film We Live in Time vertoond. Ook dit keer zorgen de programmators en de kok voor een menu dat perfect aansluit bij de film. Laat je verrassen door deze unieke mix van smaken en verhalen. Een liefdesverhaal dat niemand onberoerd laat. Ook benieuwd hoe de kok het er vanaf zal brengen?