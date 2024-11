Eerste budgetbeurs Gistel kent succes

Voor het eerst strijkt de WAKOSTA?! Budgetbeurs neer in de Eerstelijnszone Houtland & Polder. “Deze unieke beurs biedt bezoekers de kans om inzicht te krijgen in budgetteren en financiële zelfredzaamheid”, geven Kaatje Loeys en Leen Desopper van de eerstelijnszone mee.

“Het initiatief richt zich op het vergroten van de financiële kennis en vaardigheden van de inwoners. Tijdens deze interactieve ervaring word je uitgedaagd om het budget van een fictief personage in balans te houden. Onderweg krijg je antwoorden op vragen zoals waar heb ik recht op?, hoe maak ik slimme keuzes in mijn budget? en waar kan ik terecht voor hulp?” Het enthousiasme is alvast groot: meer dan 400 jongeren uit 11 verschillende scholen en organisaties kwamen al langs. Op donderdag 7 november is de laatste dag in de Hoogwegel 14. (TVA/foto PM)