Eerste boom aangeplant in museumtuin Bakkerijmuseum: “Inzetten op inclusie”

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe en burgemeester Peter Roose staken samen de spade in de grond van de vernieuwde museumtuin in het Bakkerijmuseum om er de eerste boom te planten. Dat is de eerste stap richting een groene ontmoetingsplaats met aandacht voor co-creatie, natuurbeleving, inclusie en korte keten.

De heraanleg van het domein is een samenwerkingsproject waaraan diverse partners hun groene steentje bijdragen, waaronder Stad Veurne, Regionaal Landschap Westhoek en Leader Westhoek. De totale kostprijs van het project wordt geraamd op 178.500 euro. Daarvan neemt Leader Westhoek 80.925 euro voor zijn rekening en Regionaal Landschap Westhoek 10.914 euro onder de vorm van projectsubsidies. De overige kosten worden via Stad Veurne en eigen middelen gefinancierd.

Ecologische belevingszone

Museumdirecteur Liesbeth Inghelram legt uit: “Regionaal Landschap Westhoek tekende de plannen voor de nieuwe museumtuin uit. Er komt een ecologische belevingszone met onder meer fruitboomgaarden, speelnatuur voor kinderen, een poel, een buitenklas, picknick- en rustplaatsen, een ‘samentuin’, educatieve graanveldjes en een graanakker. Regionaal Landschap Westhoek koos voor streekeigen groen. Met de Ecorub-steun krijgen alle bomen een gietrand wat hen beter tegen droogte beschermt. De oogst van de hoogstamfruitbomen en kleinfruit zal in het museumcafé of tijdens workshops worden verwerkt. De museumtuin wordt zo een belangrijke extra groene ruimte waar Veurnaars en alle bezoekers kunnen genieten van de natuur.”

Mens, voeding en landbouw met elkaar verbinden

Dankzij een unieke samenwerking met acht sociale welzijnsorganisaties uit de buurt zet het Bakkerijmuseum voluit in op inclusie. Het gaat om organisaties die werken met mensen met een beperking (Inspirant, voorheen Rozenwingerd), Havenzate, De Lovie en Vondels), organisaties voor bijzondere jeugdzorg (Golbreker en Walhoeve vzw) en organisaties die werken met volwassenen met psychische kwetsbaarheid (OnA West Covias). Samen met hen wordt de invulling van de samentuin bepaald. Ze steken een handje toe bij het onderhoud, de verwerking van de oogst, het organiseren van activiteiten, enz.

Delen van het domein worden bewust ‘wilder’ gehouden en de natuur kan hier meer haar gang gaan. De focus ligt er op natuurlijke speelelementen die de fantasie en creativiteit van kinderen prikkelen, zoals klimpalen, een speelheuvel, een poel met stapstenen, stappalen, wilgenconstructies …

Aandacht voor voeding

Daarnaast wil het museum het bewustzijn rond voeding en korte keten vergroten. Educatief medewerker Nele Behaeghel: “De tuin versterkt de educatieve werking van het museum. Bij het ontwerp is er aandacht voor streekeigen fruit- en graansoorten, voor traditionele teelt-, oogst- en verwerkingsmethodes. Via de ‘samentuin’, boomgaarden, graanakker, educatieve veldjes, gemeenschappelijke bakoven en buitenklas kan het domein als voorbeeld dienen van de korte voedingsketen. In het museumcafé kan je al het lekkers proeven. Zo worden mens, voeding en landbouw opnieuw verbonden met elkaar. De tuin wordt een plek waar natuur, ecologie, educatie en sociaal engagement beleefd worden.”