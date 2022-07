Eerste Bilkhage Kubbtornooi schot in de roos

De 45ste Bilkhagefeesten in Waregem zijn goed van start gegaan. Zaterdag werd voor het eerst een Kubbtornooi georganiseerd. De Vlaamse kermis lokte heel wat volk.

De feestelijkheden werden met een champagnecapsules ruilbeurs op gang geschoten zaterdagvoormiddag. In de namiddag stond een heerlijk ouderwetse Vlaamse kermis op het pleintje voor het ontmoetingscentrum Soba op het programma. Jong en oud konden in heerlijk zomerweer nog eens de oude volksspelen bovenhalen. Het hoogtepunt was echter het eerste Kubbtornooi. Zestien teams streden voor de Bilkhagecup. In de finale stonden ‘de Buylekes’ uit Waregem die het opnamen tegen Geert Vanhove en Dimitri Denys uit respectievelijk Waregem en Desselgem.

Het werd een spannende eindstrijd die uiteindelijk in het voordeel van het duo Vanhove- Denys uitdraaide. Carine Marijsse, Axel, Kobe en Peter Buyle (het gezin Buyle) waren een verdienstelijke tweede. Morgen staat nog een eucharistieviering in de kapel van de Sint-Petrusschool om 10u00 op het programma. Na de areritief volgt er nog een heerlijke barbecue gevolgd door een wandeltocht voor jong en oud. De feestelijkheden worden maandag afgesloten met een vinkenzetting in de voormiddag en een koffietafel voor senioren in de namiddag. (ELD)