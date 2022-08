Eerste Big Bench staat in Hooglede-Gits

Deze zomer bezochten al tal van inwoners uit Hooglede-Gits de eerste Big Bench van België.

De Big Bench staat in de Onledestraat in Hooglede-Gits en is bereikbaar via een publieke voetweg die je voorbij een wijngaard naar de bank leidt. “We zijn bezig aan de zomerzoektocht in de gemeente en de grote bank is een ideale en ook grappige verpozing tijdens onze tocht. Het is hier aangenaam vertoeven met dit mooie uitzicht. Voor mijn part mogen ze nog een Big Bench zetten op het hoogste punt in Hooglede (de Proone), want daar kun je zelfs kijken tot aan de Kemmelberg”, aldus Annelies Vanderbeke.

Amerikaanse ontwerper

De Big Benches zijn het idee van de Amerikaanse ontwerper en kunstenaar Chris Bangle. Toen hij in 2009 van Duitsland naar Clayesana verhuisde, wilde hij iets creëren waar iedereen gebruik van kon maken. Martine Baeyens uit Hooglede, ook gekend van de streekproducten van De Proone, ontdekte deze banken in Italië en speelde het idee door aan Trimard Hooglede, die aan de slag ging met de aanvraag voor de realisatie van de eerste Big Bench in België.

Naast een 220-tal banken in Italië, zijn er ondertussen ook banken in Spanje, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Polen. Sinds deze zomer mag België zich dus ook de trotse eigenaar noemen van een Big Bench in Hooglede-Gits. “Elke Big Bench heeft een paspoort. Bij een bezoekje kun je in dat paspoort een stempel laten zetten, dit kan in Trimard en in de bib van Hooglede. Voel je weer een kind, klim op de bank en geniet van het vergezicht”, aldus de gemeente. (EVG)