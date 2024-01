Eerste bewoners asielcentrum in Ieper vroeger dan verwacht: “Nog volop bezig kamers in orde te brengen”

Op de infovergadering in december was er nog sprake dat de eerste bewoners van het tijdelijke asielcentrum in Ieper pas in februari zouden komen, maar de voorbereidingen verliepen vlot waardoor er vandaag, maandag 29 januari, al een eerste groep van een veertigtal asielzoekers hun intrek nemen in de voormalige legerkazerne.

Het Rode Kruis, dat instaat voor de uitbating van het asielcentrum, zegt dat ze de voorbije weken volop hebben gewerkt om de aankomst van bewoners in het opvangcentrum in Ieper op korte termijn mogelijk te maken. “Zo kregen de nieuwe medewerkers/begeleiders sedert begin dit jaar een intensieve opleiding. Daarnaast zijn een aantal logistieke werken dermate gevorderd dat er bewoners kunnen ontvangen worden”, zegt Patrick Ghillebert, die vanuit zijn functie als adjunct-directeur van Rode Kruis Vlaanderen de opstart van het asielcentrum in goede banen leidt. “Daar ben ik al een een maand of twee mee bezig en we doen daar nog eventjes mee door. Ik denk dat we momenteel al 28 medewerkers gerekruteerd hebben. Er zijn ook nog een aantal kandidaat-sollicitanten. Het personeelsbestand zal langzaamaan aangroeien naarmate het aantal bewoners toeneemt.”

Op diverse plaatsen in de vroegere legerkazerne ‘kwartier Eerste Wachtmeester A. Lemahieu’, die pas eind december na 71 jaar de deuren sloot, worden nog volop werken uitgevoerd. “Het gaat over relatief kleine logistieke werken”, vervolgt Patrick Ghillebert. “Het is niet echt dat er grote moeilijkheden zijn, maar de periode is kort natuurlijk. We doen ons best om het zo snel mogelijk in orde te brengen. Momenteel is men nog volop bezig met kamers in orde te brengen. Het zijn grote ruimtes, dus die worden gecompartimenteerd in kleinere kamers. Ook inzake brandveiligheid moeten nog een aantal aanpassingen gedaan worden.”

Langzaam opschalen

Niettemin verwacht men vandaag een eerste instroom van ongeveer 40 personen. “De groep zal vermoedelijk bestaan uit vooral alleenstaande vrouwen en enkele families met minderjarige kinderen/jongeren”, vervolgt Patrick Ghillebert. “Daarna wordt een volgende instroom verwacht na een tweetal weken. Dit zal langzaam opschalen totdat de bezetting van 375 bewoners bereikt is. Dat zal wel enige tijd in beslag nemen.”

Van bewonersprotest was er maandag alvast geen sprake. Volgens het Rode Kruis is dat mede te danken aan de manier waarop de buurtbewoners geïnformeerd worden in aanloop van de opening. “Buurtbewoners hebben een infobrief gekregen en er was in december een infodag in het Perron. Daar was veel belangstelling voor, positieve belangstelling. Mensen zijn vooral benieuwd wie er hier komt wonen, hoe dit zal verlopen … De vragen die de mensen stellen zijn vooral praktisch van aard, die ook zeer begrijpelijk en terecht zijn.”

Eenmaal de opstart vlot is verlopen, komt de dagelijkse leiding van het asielcentrum in handen van Anneleen Snoeckx. “Ik kom eigenlijk van een heel andere sector, namelijk de voedingsindustrie, maar heb wel veel leidinggevende ervaring”, vertelt Anneleen Snoeckx. “Ik ben pas vorige week begonnen, dus veel uitleg over mijn functie kan ik nog niet geven.”

Verschillende overlegmomenten

Schepen van Welzijn Eva Ryde (N-VA) volgt de opstart van het asielcentrum van nabij op voor het stadsbestuur. “Het is tweeledig”, antwoordt Ryde op de vraag of Ieper nu klaar is om deze vluchtelingen op te vangen. “Stad Ieper vindt het nog altijd geen goed idee om hier een asielcentrum te houden. Dat wordt ons opgelegd. Maar het is in iedereens belang dat we als stad zorgen dat het zo goed mogelijk verloopt. Dus hebben we via verschillende overlegmomenten gezorgd dat er afspraken zijn op vlak van veiligheid, onderwijs, medische procedures, administratie … Ik denk dat het in het belang is voor de Ieperlingen én de bewoners dat dat allemaal goed geregeld is. Nu komen de eerste bewoners toch iets vroeger dan op de laatste vergadering is gezegd, maar dankzij dat overleg zal het lukken.”

Volgens schepen Ryde doet het Rode Kruis zijn best om de buurtbewoners goed te informeren. “Op de infovergadering was er vooral bezorgdheid over de veiligheid en hoe dat wordt opgevolgd door de politie, die daar ook aanwezig was. Ik denk dat mensen daar wel een antwoord op kregen. Ik denk wel dat het belangrijk zal zijn dat, eens de site volledig is ingericht, er ook nog een moment komt waarop de buurtbewoners op bezoek kunnen komen. Het Rode Kruis heeft beloofd om dit ook te organiseren.”

Onderwijs

Met de komst van de eerste bewoners komt ook de begeleiding en opvolging door de stadsdiensten op kruissnelheid, in de eerste plaats voor het voorzien van onderwijs voor de kinderen. “Bij de eerste groep zitten er meteen een aantal kinderen. We hebben al afspraken gemaakt met de scholen hoe we die inschrijvingen willen laten verlopen. Kinderen hebben recht op onderwijs en het is belangrijk dat dit op de best mogelijke manier van start kan gaan. In het middelbaar zijn er twee scholen die al OKAN-onderwijs aanbieden (Heilige Familie en GO! Atheneum), en is de afspraak dat we ze spreiden over beide scholen.”

“Maar ook ouders in een asielcentrum hebben op zich een vrije schoolkeuze. We hebben wel in kaart gebracht welke scholen bereikbaar zijn, te voet of met het openbaar vervoer, en wellicht zal er een spreiding zijn over die scholen. In het lager onderwijs bereidt men zich voor om ook een OKAN-klas voor lagereschoolkinderen in te richten zodat het taalbad toch wat intensiever kan zijn, voordat men doorstroomt naar een reguliere klas”, besluit Eva Ryde.