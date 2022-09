Eerste benefiet voor Thyren (2), die hersenschade opliep bij geboorte: “Hij genoot van alle aandacht”

De tweejarige Thyren Pochet uit Vleteren liep bij de geboorte hersenschade op. Het is een wonder dat hij de bevalling overleefde, maar praten of stappen zal hem wellicht nooit lukken. En toch doet Team Thyren er alles aan om hem een zo normaal mogelijk leven te geven. De nodige centen worden al maandenlang ingezameld, onder meer via kroonkurken uit heel het land. Afgelopen weekend kwamen talloze wandelaars en motorrijders uit alle windrichtingen naar de Westhoek voor een eerste benefiet in Ieper.

Ze ogen ruig, de motorvrienden die zaterdag vanuit heel het land naar Ieper kwamen. Maar achter hun tattoos en piercings schuilt een warm hart voor de kleine Thyren uit Vleteren. Daarom kwamen ze niet met lege handen naar de eerste benefietdag voor de jongen.

“De motorrijders van Crusaders for Justice zamelden duizenden kilo’s kroonkurken in”, zegt de Ieperse Wendy Vandeputte. Als secretaris van de lokale motorclub Free Bikers was ze een van medewerkers van de benefietdag.

“De kroonkurken komen uit heel het land: van cafés, festivals en netwerken van motorvrienden tot in Antwerpen en Limburg”, vervolgt Wendy. “Samen zijn ze maar liefst duizenden euro’s waard.”

Team Thyren

Deze ‘oud-ijzer-inzameling’ is een van de vele acties die klein en bescheiden zijn opgestart door Steffy Vermeulen, de moeder van Thyren. Intussen is er sprake van een heus Team Thyren rond de mama. Daartoe behoort thuisverpleegster Daniela Pereira Alves uit Poperinge, die het idee lanceerde voor de benefiet.

“Ik wou niet zomaar mijn steentje bijdragen, ik wil een rots zijn”, stelt Daniela. Voor haar is Thyren geen patiënt meer, maar stilaan deel van haar gezin. “Ik heb er dag en nacht met hart en ziel voor gewerkt. Al zou deze benefiet nooit gelukt zijn zonder de hulp van velen.”

Honderden mensen zakten zaterdag af naar de Ieperse feestzaal Te Velde voor wandelingen, motorritten, een maaltijd, animatie en optredens. “Motards hebben een gouden hart, zeker voor kinderen”, aldus Wendy. “Mama Steffy reageerde heel emotioneel en dankbaar. Ondanks zijn fysieke beperking is Thyren al heel knap: hij observeerde volop en genoot van alle aandacht.”

“We verwachten nog niet dat hij zal spreken, maar hij kan intussen wel al dingen waarvan we alleen maar konden dromen: met een bril kan hij relatief goed zien, horen lukt met buisjes… hij kan zelfs een high five geven. Daar hebben we samen lang op geoefend. Telkens ik langskom, twee keer per dag”, zegt Daniela.

Grote zorgbehoefte

Team Thyren mikt op een bedrag van 25.000 euro. “Dat is veel geld, maar het is écht noodzakelijk. Omwille van de grote zorgbehoefte heeft Thyren onder meer een speciale rolwagen en verzorgingstafel nodig”, duidt Daniela. “We willen hem ook zuurstoftherapie geven. De gezinswagen dient aangepast te worden en de woning moet verbouwd worden. Allemaal gigantische kosten voor een alleenstaande mama, die niet kan werken omdat ze naast Thyren ook nog moet zorgen voor haar drie andere kinderen. Aan solidariteit is er gelukkig geen gebrek. Ik voel een rijkdom aan liefde.” (TP)