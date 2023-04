Eerste ‘bellend vlak’ aan handelszaak moet toegankelijkheid verhogen

In Oostende werd woensdag het eerste ‘bellend vlak’ geïnstalleerd, dat is een wegneembaar hellend rijvak dat een handelaar aan de ingang van zijn of haar zaak kan leggen. Aan de deur hangt een bijhorend logo met een bel op zithoogte. Mensen met een beperkte mobiliteit kunnen aanbellen en dan plaatst de handelaar het bellend vlak.

Oostende wil zich inzetten om de toegankelijkheid van gebouwen te vergroten. Lokale handelszaken met een drempel aan de ingang zijn moeilijk toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit. Daarom werd in juli vorig jaar al een proefproject gelanceerd, waarbij handelaars met steun van de stad een wegneembaar hellend rijvlak kunnen aankopen. Het opzet was om tien bellende vlakken aan te bieden aan handelaars voor een prijs van 100 euro per vlak. Stad Oostende neemt de overige aankoopkosten op zich, binnen het budget van 6500 euro. Uiteindelijk vroegen 13 Oostendse handelszaken een bellend vlak aan. Er zitten zowel kledingzaken, apothekers als restaurants bij.

Het eerste bellend vlak werd geïnstalleerd aan restaurant Le Bassin op de Visserskaai. Om het project uit te voeren, werd samengewerkt met Dito vzw, een vereniging voor mensen met een beperking. Dito behandende de aanvragen van handelaars, kwam de drempel opmeten en kocht en leverde de bellende vlakken. Andere Oostendse handelszaken die interesse hebben om een bellend vlak te installeren, kunnen een aanvraag doen via west-vlaanderen@ditovzw.be.