Eerste asielzoekers komen pas na Nieuwjaar aan in Ieper: “We begrijpen dat de buurt nog met veel vragen zit”

In december zal er een infoavond plaatsvinden rond de plannen van Fedasil om tot 375 asielzoekers onder te brengen in de leegstaande legerkazerne langs de Kemmelseweg in Ieper, maar de eerste bewoners zullen pas arriveren in de loop van 2024. Ondertussen worden volop voorbereidingen getroffen, maar communicatie met de buurtbewoners is er nog niet.

De komst van het tijdelijk asielcentrum in de leegstaande legerkazerne langs de Kemmelseweg in Ieper blijft de gemoederen beroeren. Op de gemeenteraad van oktober klaagde burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) nog over de gebrekkige communicatie vanuit de federale regering en Fedasil. Anderhalve maand later is er nog steeds veel onduidelijkheid.

Halfweg januari

“We hebben ondertussen overleg gehad met het Rode Kruis en Fedasil, maar het blijft nog wachten op concrete informatie”, zegt burgemeester Talpe. “Wanneer de eerste containers er zullen zijn, is nog een vraagteken. Men gaf ook aan vermoedelijk te starten met opvang in de bestaande gebouwen. Er werd gemikt op half januari voor de eerste asielzoekers en er zou dan gradueel worden opgebouwd. De organisatie ligt integraal in handen van Fedasil en het Rode Kruis, de afspraak is dat zij dan ook de vragen en bezorgdheden van burgers zullen beantwoorden.”

“Asielcentrum mag geen stoorzender vormen voor de Strategische Spie” – burgemeester Emmily Talpe

Bij Fedasil bevestigen ze dat er nog geen exacte datum is voor de levering van de containers. “Sowieso in de loop van 2024, maar wij moeten nog een concrete planning krijgen van het Europese Asielagentschap EUAA dat de containers levert”, zegt woordvoerder Mieke Candaele van Fedasil. “In afwachting van de containers kunnen we inderdaad al de vaste gebouwen gebruiken, voor een beperkt aantal bedden. Dat gaat dan om ongeveer 80 plaatsen.”

In totaal gaat het echter om 250 personen met 125 bufferplaatsen, 375 in totaal dus. “Vermoedelijk zal het aantal mensen steeds wat fluctueren, afhankelijk van mensen die doorkomen of terug vertrekken. Qua containers werd gesproken van een 200-tal. Zoals gezegd blijft het ook voor ons nog even wachten op alle concrete info”, zegt burgemeester Talpe.

Personeel

Ondertussen worden volop voorbereidingen getroffen, onder ander voor de aanwerving van personeel. “Het aantal personeelsleden hangt af van de capaciteit, de wervingen zullen gebeuren door de instelling of organisatie die het opvangcentrum zal beheren, namelijk Fedasil of één van onze opvangpartners”, legt Mieke Candaele uit. “De opstart van een nieuw opvangcentrum gebeurt sowieso altijd onder leiding van en met de ondersteuning van ervaren collega’s van bestaande opvangcentra.”

Ook de Ieperse stadsdiensten maken zich klaar. “Het is van meet af aan onze bezorgdheid geweest dat dit een grote impact zal hebben voor onze diensten en dat we voldoende middelen en steun zullen moeten krijgen om deze uitdaging het hoofd te bieden”, zegt Emmily Talpe. “De dienst Leven organiseert zich meer op vragen, de dienst Welzijn pakt de regierol rond onderwijs op zich. De politie zal ook op regelmatige basis mee aan de overlegtafel zitten. De burgemeester en schepen van Welzijn zullen de eerste lijn zijn voor wat betreft de betrokkenheid op beleidsniveau.”

Informatie

Initiatieven om de buurtbewoners te informeren, zijn er nog niet genomen. “Maar uiteraard zullen de buurtbewoners, zoals altijd bij elke opening, geïnformeerd worden via de gebruikelijke kanalen, zoals een flyer, infoavond, sociale media… in samenwerking met de beheerder van het opvangcentrum en met de lokale overheid”, klinkt het bij Fedasil.

“We begrijpen dat inwoners en buurtbewoners met vragen zitten en we hebben het Rode Kruis en Fedasil gevraagd aandacht te hebben voor communicatie”, zegt burgemeester Talpe. “Er is al een e-mailadres, zodra operationeel komt er ook een telefoonnummer. Dat wordt bekendgemaakt samen met alle info op de infomarkt die georganiseerd wordt in december. Meer details daarover zullen heel binnenkort bekendgemaakt worden.”

Tijdelijk

Ondertussen blijft het stadsbestuur zich zorgen maken over de gevolgen van het asielcentrum voor het project rond de Strategische Spie. “Er is een overleg geweest met de West-Vlaamse Intercommunale om dit te voorkomen, naar analogie van een andere militaire site waar er ook een traject lopende was, om het niet te doorkruisen”, zegt Talpe. “We zullen hier uiteraard nauw op toezien en hebben garanties gevraagd van staatssecretaris De Moor dat dit absoluut geen stoorzender mag zijn. Er is steeds gezegd dat het asielcentrum voor twee jaar operationeel blijft, voor ons is het alvast belangrijk dat deze timing behouden blijft. We dringen bij Fedasil en het kabinet De Moor aan op een meer concrete timing ook hiervan.”

Staatssecretaris van Asiel en Migratie Nicole De Moor (CD&V) zegt begrip te hebben voor de bezorgdheden van de burgemeester. “We zijn ons bewust dat een opvangcentrum altijd uitdagingen met zich meebrengt en Fedasil staat in contact met het lokaal bestuur om hen daarin bij te staan”, zegt woordvoerder Sieghild Lacoere van het kabinet De Moor. “We zijn ervan overtuigd dat, gezien de ervaringen van alle actoren in Sijsele, waar het tijdelijk gebruik van een leegstaande kazerne voor asielopvang ook gebeurde, geen rem zal zijn op de ontwikkelingsplannen van het bestuur.”

Een herziening van de beslissing is dan ook niet aan de orde. “Staatssecretaris De Moor heeft altijd gezegd dat opvang alleen de crisis niet zou oplossen. Daarom werkt de staatssecretaris al heel lang aan oplossingen om tot meer controle te komen aan de Europese buitengrenzen. Daar waar de mensen toekomen, moeten ze een korte procedure ondergaan. In tussentijd zijn er hier wel mensen en kunnen we die niet op straat laten staan. Daarom werd er gezocht naar een terrein in Vlaanderen en een terrein in Wallonië om containers te plaatsen waar asielzoekers in opgevangen kunnen worden”, besluit de woordvoerder.