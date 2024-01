Eerste asielzoekers komen maandag aan in nieuw opvangcentrum in Ieper

Op de terreinen van een voormalige kazerne in Ieper opent maandag een nieuw opvangcentrum voor asielzoekers. Dat meldt de stad Ieper. In eerste instantie zullen ongeveer 40 mensen opgevangen worden.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) kondigde in september 2023 aan dat er 300 containers zouden geplaatst worden op de terreinen van de voormalige kazerne langs de Kemmelseweg in Ieper. In totaal zou het tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers plaats moeten bieden aan maximaal 375 mensen. Op termijn wil de stad Ieper de site ontwikkelen tot een woonzone en een zone voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het Rode Kruis heeft de afgelopen weken heel wat inspanningen gedaan om de opvang van asielzoekers op korte termijn mogelijk te maken. Zo kregen de nieuwe medewerkers en begeleiders ondertussen een intensieve opleiding. Daarnaast is men ook op logistiek vlak ver genoeg gevorderd om de eerste mensen te ontvangen.

Op maandag 29 januari wordt een eerste instroom van ongeveer 40 asielzoekers verwacht. Het zal vermoedelijk vooral gaan om alleenstaande vrouwen en om enkele families met minderjarige kinderen. De tweede instroom van asielzoekers staat in principe over een tweetal weken gepland.