Eerlijke vinder van 1.000 euro beloond met bloemen

Lore Dezeure uit de Ooievaarstraat in Klerken vond een som geld die ze aan de politie bezorgde. Daarvoor werd ze nu beloond met een bloemenboeket.

“Op een doodgewone dag ging ik lopen en plots merkte ik een bankbiljet op. Ik had al wel gezien dat er iets aan het wegwaaien was, maar nooit gedacht dat het geld zou zijn”, vertelt Lore. “Zomaar langs de straat, niet in een portefeuille of zo, vond ik tien briefjes van 100 euro. Het was precies alsof ik in een film was beland, zo verwonderd was ik. Ik raapte de biljetten op en ging ermee naar de politie.”

Toen Lore een maand later nog niks meer had gehoord of de eigenaar al dan niet was gevonden, belde ze naar de burgemeester. “Met de burgemeester maakte ik een afspraak dat de centen dan het best naar een goed doel zouden gaan. als goed doel koos ik De Vleugels, een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in Klerken. De burgemeester ging meteen akkoord en zo werd het geld aan De Vleugels bezorgd. Later kreeg ik een bericht van de burgemeester dat hij zou langskomen met het ‘vindersloon’. Blijkbaar heeft iedereen die centen vindt en ze terugbrengt recht op een vindersloon. Maar daarvoor heb ik het niet gedaan, hoor. Ik zou dat geld nooit hebben durven houden, ik zou geen moment op mijn gemak geweest zijn.”

Vindersloon

Op zaterdag 12 februari ging burgemeester Joris Hindryckx langs bij Lore met het vindersloon en een bos bloemen. “We willen je, namens de gemeente, bedanken voor je eerlijkheid en daarom heb ik ook een ruiker bloemen voor je mee”, begon burgemeester Joris Hindryckx. “Uiteraard ook de omslag met daarin het verdiende 10 procent-vindersloon. Ik vraag me af hoeveel mensen het geld in eigen zak zouden gestoken hebben, in plaats van het terug te brengen. Maar jij koos ervoor het goede en juiste te doen, bedankt hiervoor!”

Lore had liever gehad dat het geld in een portefeuille zat. “Zo had ik de eigenaar kunnen contacteren en het geld terugbezorgen. Blij dat het nu bij De Vleugels terecht komt. Daar kunnen ze ook iedere cent gebruiken.”