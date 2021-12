‘Eerlijke’ cadeautjes op Oxfam-geschenkenbeurs

Oxfam-Wereldwinkel Veurne organiseert op 11 en 12 december opnieuw een Geschenkenbeurs waar je ‘faire’ cadeautjes kunt kopen voor de eindejaarsfeesten.

“Dit jaar bundelden Oxfam-Solidariteit en Oxfam Wereldwinkels hun krachten en komen ze deze eindejaarsperiode als één naar buiten”, zegt Frank Vandooren, verantwoordelijke Oxfam-Wereldwinkel Veurne. “Oxfam België nodigt mensen uit om fair te koken, fairtradecadeautjes of Oxfam-Pakt-Uit-kaartjes te schenken, en voor feestkleding en -decoratie inspiratie op te doen in de Oxfam-tweedehandswinkel.”

Cartooniste Niet Nu Laura ontwierp exclusieve collectoritems voor de Wereldwinkels: een koffiebewaarblik, kerstchocolaatjes, een geschenkdoos én nieuwe Oxfam-Pakt-Uit-kaartjes. Door alternatieve wenskaarten te kopen doneert de koper een bedrag aan Oxfam België, dat wordt gebruikt voor initiatieven in het kader van ontwikkelingsprogramma’s. “Daarmee steunen we wereldwijd kleinschalige landbouwprojecten, die gezinnen een beter leven geven”, zegt Frank. “Rampen zoals in de textielfabriek Rana Plaza of de aanhoudende armoede bij cacaoboeren openen ogen die wegkeken van onrecht. Mensen beseffen dat er al te vaak een geurtje zit aan de manier waarop producten gemaakt worden of waar ze vandaan komen.”

“De eindejaarsperiode is dé periode bij uitstek om solidair te zijn met onze medemens, en dit kan door stil te staan bij de oorsprong van de cadeaus die je koopt”, zegt Lut Vanholme van Oxfam Veurne. Voor faire en unieke cadeaus met een verhaal, kwaliteitsproducten met respect voor de makers, kan je bij Oxfam-Wereldwinkel Veurne terecht.

Info Frank Vandooren, tel. 0495 25 64 58 en veurne@oww.be. Geschenkenbeurs 11 en 12 december – De Zonnebloem, Zuidstraat 67, Veurne – zaterdag 10 tot 19 uur en zondag 10 tot 18 uur.