Eerbetoon aan wijlen Philippe Lagae levert al zeker 1.400 euro op voor het goede doel

Voor de tweede keer vond in natuurdomein de Gavers de Levensbrugloop Philippe Lagae plaats. De loop is een hommage aan Philippe Lagae, hij overleed in 2018 op 53-jarige leeftijd na een moedige strijd tegen kanker. Met de loop werd geld ingezameld ten voordele van de VZW Missing You. Die VZW helpt naasten bij het verwerken van een ondraaglijk verlies.

De Levensbrugloop Philippe Lagae werd een eerste keer georganiseerd in 2019, toen ten voordele van VZW Oigo. Corona gooide in 2020 en 2021 roet in het eten. De loop was dit jaar aan zijn tweede editie toe en zo’n 250 wandelaars en lopers tekenden uiteindelijk present in de Gavers.

Aangezien Philippe zelf een fervent loper was, is er geen beter eerbetoon denkbaar. Op de brug, halverwege het parcours, stonden twee grote foto’s van Philippe. Daar konden lopers en wandelaars een bloemetje neerleggen.

“Heel ontroerend en voor ons een hart onder de riem. Philippe is duidelijk nog niet vergeten”, zegt Veerle Beernaert, de weduwe van Philippe. De vier dochters van Philippe: Louise, Marie, Liza en Maud verkochten 30 liter zelfgemaakte soep en ook de 80 bloemetjes waren snel uitverkocht. Om de innerlijke mens te versterken werd er ook Picon verkocht, een knipoog naar Philippe. Met de loop alleen al werd er 1.400 euro ingezameld voor VZW Missing You.