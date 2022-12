Eerbetoon aan verzetsheldin Simonne Brugghe in Roeselare

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 december 2022 houdt Dirk Lievens een eerbetoon aan verzetsheldin van Roeselare Simonne Brugghe. Simonne controleerde informatie over de Duitse verdediging in Roeselare en verzamelde inlichtingen over de aantallen en de wapensterkte van de Duitsers.

Simonne Brugghe werd 100 jaar geleden geboren in Roeselare en is een verzetsheldin van Roeselare. Het gaat tijdens de avonden onder meer over haar rol in de bevrijding van Roeselare, verbonden met de eerste Poolse Pantserdivisie en haar ontmoeting met de vrouwen van de opstand van Warschau in het kamp Oberlangen. Dit met de steun van de familie Brugghe. De avonden gaan door in zaal OCAR in Rumbeke om 20.00 uur.

Er valt tijdens de avonden heel wat te beleven. Er zijn foto’s, gedichten en familieverhalen verteld door nabestaanden van Simonne. Het verhaal van haar spionage, haar decoratie en haar afscheid in Roeselare en toekomst in Australië komen allemaal aan bod. Het wordt een eerbetoon aan een heldin.