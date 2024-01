Eerbetoon aan meneer en mevrouw Reynaert in Maison Reynaert: “Levensverhaal verderzetten”

Wie Ilse en Philippe kent, weet dat het bezige bijen zijn die al jaren actief zijn in de horeca met hun traiteursdienst Kok en Rel. Sinds twee jaar gingen zij een nieuwe uitdaging aan met Maison Reynaert. “Mensen voorzien van lekkere, verse en verzorgde maaltijden tijdens een mooi gezins- of familiemoment, daar streven we naar”, zegt het koppel. “Heerlijk ontbijten of brunchen in een gezellig kader, is wat mensen bij ons kunnen verwachten.”

De vorige eigenaars van deze woning – die gebouwd werd in 1956 in de Beukenhofstraat 89 – waren meneer en mevrouw Reynaert, meer bepaald Paul en Jeanne Reynaert. Paul Reynaert was bekend als een gerespecteerd en groot textielbaas in Vichte en Jeanne Reynaert als zijn vrouw en rechterhand. Ze hadden samen geen kinderen en stelden een 30-tal mensen tewerk in de textielfabriek, die gelegen was in het pand tegenover de villa.

“We vroegen de familie Reynaert of we de namen mochten gebruiken van de vorige eigenaars”, vertelt Ilse Catry (46) die afkomstig is uit Menen. ” Op zich zijn het mooie namen en het is een vorm van erfenis dat ze hier in huis aanwezig zijn. Hun naam wordt tenslotte niet verder gezet doordat ze kinderloos waren.”

formules

Heel wat mensen die een tafeltje reserveren in Maison Reynaert, hebben een link met de vroegere textielfabriek. “Sommigen werkten er 30 jaar en delen graag hun verhaal met ons”, vult Philippe Debusschere (49) die afkomstig is uit Gullegem aan. “Met onze Monsieur Paul en Madame Jeanne ontbijten willen we hun levensverhaal eervol verderzetten.” Ook de twee kamers die het koppel in het kader van hun toekomstige bed and breakfast aan het afwerken zijn, zullen verwijzen naar de vorige eigenaars. Ilse en Philippe hebben bewust voor een familiale en warme sfeer gekozen. Er is plaats voor een 25 tot 30-tal gasten. De twee ontbijtformules – waarvan Madame Jeanne de iets uitgebreidere versie is – bevat verse broodjes en koffiekoeken, een uitgebreid assortiment fijn beleg, yoghurt en vers fruit, zoete lekkernijen zoals pannenkoeken en wentelteefjes, omelet met spek of een spiegelei met spek, koffie, thee en vers vruchtensap, na het ontbijt nog een cava of streekbiertje met drie hapjes. Daarnaast is er voor de kinderen een kinderkoffertje als ontbijt en een leuk geschenkje.

Thuis in Anzegem

Eind oktober 2021 werd Maison Reynaert geopend. “We waren op slag verliefd op dit pand”, vertelt Ilse. “In onze zoektocht naar een huis met karakter, voelden we allebei meteen de klik. Het pand hebben we een grote opsmukbeurt gegeven en we hebben er een professionele keuken in voorzien. Ondertussen hebben we helemaal onze draai gevonden. Ook hier in de gemeente. We voelen ons Anzegemnaren. Achtereenvolgens woonden we al in Anzegem, Ingooigem en nu dus in Vichte. Met onze traiteurdienst ‘maaltijden aan huis’ bieden we lekkere maaltijden aan volgens de traditionele Franse keuken en zijn we gespecialiseerd in buffetten.”

Keiharde werkers

In oktober werden zij genomineerd door Anzegem als Doend’rik om hen te belonen en aan te moedigen als ondernemers. “Wij zijn blij met die erkenning”, zegt Ilse. “Allebei zijn we keiharde werkers en delen we dezelfde visie. Ondertussen werken we al meer dan twintig jaar samen en zijn we een goed geoliede tandem. Stress kennen we zo goed als niet. We vullen elkaar aan. Philippe is rustiger en ik ben eerder rusteloos, en samen zorgen we voor balans. We weten wat we moeten doen en zijn honderd procent op elkaar ingespeeld. Dat trekken we door naar de klanten. Zij weten waaraan zich te verwachten en wij streven ernaar om de verwachtingen ruimschoots in te lossen. Vanaf 8.30 uur zijn de mensen welkom en indien gewenst kunnen ze de volledige voormiddag blijven zitten.”

Het koppel voelt zich ook gesteund door de drie kinderen Elias (24), Eleni (22) en Liam (18) die een handje toesteken waar nodig. “We prijzen ons gelukkig in deze mooie streek aan de voet van de Vlaamse Ardennen, waar we in onze vrije tijd graag samen gaan wandelen met de hond”, klinkt het bij Philippe en Ilse. (Gerda Verbeke)