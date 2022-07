Eerbetoon aan Arno op 15 augustus tijdens 49ste Paulusfeesten in Oostende

De Paulusfeesten zijn terug. Tijdens het coronajaar 2020 werden de Paulusfeesten nog afgelast en vorig jaar kregen de fans van de Oostendse feesten een lightversie voorgeschoteld. Dit jaar is de Paulusfeesten echter terug, van 9 tot en met 15 augustus, met een heuse affiche.

Een nieuwe affiche, een resem aan artiesten en een ode aan de onlangs overleden Arno. Nog even geduld en Oostende staat opnieuw een week lang in het teken van de Paulusfeesten en dat al voor de 49ste keer. “We zorgen voor zeven onvergetelijke dagen voor jong en oud”, klinkt het bij voorzitter van de werkgroep, Joris Pollet. “We krijgen onder andere dj’s diMaro, Praga Khan en Ilsen & Verhust op bezoek. Er is ook een Prince tribute door de Beautiful Strangers en onder andere optredens van The Whodads, Les Barbeaux. Er zijn daarnaast ook meer dan een dozijn acts met Oostendse artiesten. We vinden het belangrijk dat Oostends lokaal talent speelkansen krijgt en op die manier kunnen ze het publiek tonen dat ze het waard zijn om op een groot podium te spelen.”

Op maandag 15 augustus is er, onder leiding van Serge Feys een eerbetoon aan de grootste Oostendse artiest aller tijden: Arno. Feys was jarenlang de vaste toetsenist van Arno. Onder andere Axl Peleman, Roland, Stijn Meuris, Johannes Verschaeve, Pierre Goudesone en nog enkele special guests, vrienden en oudgedienden, brengen een eerbetoon aan Arno en zijn repertoire, meteen de afsluiter van de 49ste editie van de Paulusfeesten. “Er staan die avond alleen maar Oostendse acts op het podium. We verwachten een massa volk”, aldus de voorzitter.

De Paulusfeesten is meer dan ooit een familiefestival. Er is dagelijkse kinderanimatie ter hoogte van de hippe caravan op het Pauluspleintje, maar er zijn ook spelletjes, kindergrim en kinderdisco en je kan er zelfs leren strandbloemen maken. Verder is er ook nog een spectaculaire battle op rolschaatsen, een ware boksmatch op Pier & Pol, straffe circustoeren op de fiets, dansers, jongleurs en acrobaten. “Saai wordt het op geen enkel moment”, besluit Pollet.

De toegang tot de Paulusfeesten is volledig gratis. Het volledige programma is na te lezen op www.paulusfeesten.be.

(JRO)