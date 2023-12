“Eenvoudige verkoudheid kan hem fataal worden”: mama van ongeneeslijk zieke Milan (9) smeekt om extra bloeddonoren tijdens De Warmste Week

Twee namiddagen heeft het Rode Kruis Vlaanderen tijdens De Warmste Week bloedafnames georganiseerd in het Concertgebouw in Brugge. Want er heerst kort voor de kerstvakantie schaarste aan bloed. Evi uit Halle, de mama van de negenjarige Milan die aan een immuniteitsziekte lijdt, deed in het Warmste Huis een oproep naar bloeddonoren.

Maandag en dinsdag, telkens van 13 tot 15 uur, palmde het Rode Kruis Vlaanderen een verdieping van de lantaarntoren van het Concertgebouw in Brugge in voor bloedafnames. Met uniek zicht op het Warmste Huis op ‘t Zand. Volgens woordvoerder Joachim Deman is er momenteel een groot tekort aan negatieve bloedgroepen: “Zeker voor de universele bloedgroep O negatief beginnen we ons zorgen te maken.”

Kerstvakantie

“Bij elke vakantie daalt het aantal bloeddonoren met 20 procent. De kerstvakantie is nog niet eens begonnen en we moeten al een tandje bijsteken. Daarom hielden we deze actie tijdens De Warmste Week in Brugge.”

“We zullen trouwens onze donorcentra in Brugge, Roeselare en Kortrijk op de zaterdagen 21 en 30 december openen, in de hoop op extra donoren.”

Milan

Dinsdagochtend kreeg het Warmste Huis en het tijdelijk donorcentrum in het Concertgebouw het bezoek van Evi uit Halle, die samen met haar negenjarige zoon Milan naar kwam.

“Het Rode Kruis had mij gevraagd om tijdens De Warmste Week een oproep te doen naar donoren. Mijn zoontje Milan maakt geen antistoffen aan die hem beschermen tegen allerlei ziektes. Een eenvoudige verkoudheid of een griepje kan hem fataal worden. Om de drie weken heeft hij plasma nodig. Er is ook inzake plasma nood aan extra donoren.”

Nog tot eind dit jaar organiseert het Rode Kruis donordates: wie nog nooit plasma doneerde en samen met een partner komt, kan die date nadien in de bioscoop voortzetten. Want het Rode Kruis schenkt hen twee filmtickets…