Eenogige reus houdt even halt aan Ohalala Lendelede en krijgt vandaag een (vis)slipje aangemeten

Bij de Lingerie Ohlala zitten ze nooit om een stuntje verlegen en ook nu sturen ze opvallend nieuws de wereld in. Op 1 april hebben ze wel een bijzonder gast. “Hij stond er deze morgen nog in zijn nakie en in barre weersomstandigheden bij, in de loop van de dag voorzien de dames van lingeriezaak Ohlala het heerschap van een passend slipje. Eentje met een vismotief”, klinkt het.

“De reus die lang een blikvanger was langs de E17 houdt deze morgen voor een dag halt aan Lingerie Ohlala langs de Rijksweg in Lendelede. Voor de nieuwe eigenaar, een keukenbouwer uit Eeklo, is het nog iets te vroeg om ermee uit te pakken en dus is er even tijd voor een tussenstop. Nu staat hij nog ‘in zijn pure’ te pronken langs de Rijksweg, maar straks krijgt hij een gepaste slip aangemeten. Niet zomaar een slipje: wie daar vandaag passeert zal grote ogen trekken”, belooft het Ohlala-team.