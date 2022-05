Eendracht Brugge en VKSO Zerkegem promoveren naar derde provinciale

In de halve finale van de nacompetitie versloeg Eendracht Brugge KSK Wenduine. VKSO Zerkegem haalde het tegen KVC Wingene. Net als in derde provinciale worden de finales gespeeld, maar ook hier bevestigde het Provinciaal Comité dat zowel Eendracht Brugge als VKSO Zerkegem de volgende competitie in de hogere reeks aanvatten.

Rik Bouckaert (links) schenkt secretaris Marina Lievens en voorzitter Patrick Ongenae de promotie naar derde provinciale. © JPV

Nicolas Van Haverbeke (Eendracht Brugge): “Afscheid langs grote poort!”

De afscheidnemende hoofdcoach was zo gelukkig dat hij, toen hij na de wedstrijd huiswaarts trok, van zijn fiets tuimelde met schaafwonden tot gevolg. “We hebben onze dertiende overwinning op rij behaald en zijn erop gebrand om in de overbodige finales tegen Zerkegem die reeks op te trekken tot aan vijftien.”

“Dan is de tijd gekomen om mijn Eendracht te verlaten. Het verhaal is geschreven, mijn taak volbracht. Mijn voorzitter is supertrots, want we werden tweede en bereikten derde provinciale. Eendracht leeft opnieuw. Vier seizoenen werkte ik met beloften en eerste ploeg, geen inspanning was mij teveel, ook al moest ik direct na training de nacht op voor mijn broodwinning. Mijn volgende uitdaging ligt in Aartrijke. De Watertoren blijf ik mijn leven lang koesteren.”

Rik Bouckaert (VKSO Zerkegem): “Prachtgeschenk voor het bestuur”

Twee jaar geleden moest Rik Bouckaert laattijdig afscheid nemen van KFC Varsenare. De grossier in titels en promoties zat zowaar zonder ploeg. Plots werd hij gecontacteerd door VKSO Zerkegem, ook al had hij nog nooit een team uit de laagste reeks gecoacht.

“Het eerste seizoen telt niet mee, corona legde alles stil na zes weken. De jongens hebben dit kampioenschap bewezen dat zij mijn richtlijnen oppikken. Ze werden beloond met de nacompetitie. Promotie is een prachtgeschenk voor het bestuur. Die beleidsploeg zou niet misstaan in de hogere reeksen. Altijd nemen ze verstandige beslissingen en laten mij toe op sportief vlak mijn ervaring te benutten. Mijn assistent tenslotte, vakman en kind van het huis Geert Denys, vertrouw ik blind.”

(JPV)