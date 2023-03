Een vernieuwde dispatch voor Kortrijkse brandweerkazerne: “De investering van 200.000 euro was nodig”

In de hulpverleningszone Fluvia worden met een vaste ploeg van zes medewerkers, aangevuld door vrijwilligers, alle oproepen voor brandweer en ambulance verwerkt vanuit de centrale zonale dispatch aan de Doorniksesteenweg in Kortrijk. Afgelopen jaar werden 24.454 interventies gecoördineerd. “Op momenten best wel een pittige job. Net daarom kreeg onze dispatch de afgelopen weken een serieuze update”, zegt projectmanager Philip Stichelbaut.

Met een investering van ongeveer 200.000 euro werd ingezet op ergonomisch meubilair, digitalisering en communicatietechnologie. “We zetten in op een aangename 24/7 werkplek, op de mogelijkheden tot schaalvergroting bij grote en veel interventies, maar ook in nieuwe software voor ons oproepsysteem. We willen klaar zijn voor de toekomst”, zegt Philip. De huidige dispatching ruimte was immers 40 jaar oud en ingericht met een vast blok van meubilair. Ook technologisch werd een enorme stap gezet met het nieuw oproepsysteem dat vanaf nu volledig werkt vanuit de cloud.

Het oude oproepsysteem dateerde van 2012. “Met het nieuwe oproepsysteem kan de dispatcher eenvoudiger extra middelen alarmeren wanneer we te maken hebben met een grootschalige interventie zoals bijvoorbeeld een grote industriebrand. Zo zijn we in staat sneller extra hulp ter plaatse te sturen, waardoor we sneller het incident kunnen beheersen.” Midden februari werd onze regio serieus geteisterd door de kort op elkaar volgende stormen Eunice en Franklin. Uiteindelijk handelde Fluvia hiervoor 2.295 oproepen af in twee dagen tijd. “Bij storm en wateroverlast krijgen we te maken met veel interventies op korte tijd. De nieuwe software maakt het mogelijk om beter het overzicht te kunnen behouden. Zo kunnen we via de digitale weg interventies aan de lokale posten dispatchen.”

Naast het nieuw oproepsysteem werd ook geïnvesteerd in communicatietechnologie. Zo worden radio- en telefoonverkeer gebundeld in één systeem. De investering wordt gezien als een ‘proof of concept’ voor de nieuwe kazerne Evolis. De huidige investering kan voor 93 procent mee verhuizen naar de nieuwe locatie.