Eén van de duurste villa’s van Koksijde staat te koop: “Er is niets veranderd sinds eigenzinnige kunstenares het in 1933 liet bouwen”

Wat verdoken achter bomen en met een grote tuin ervoor staat Villa Jolimont in Koksijde te koop. Het is één van de duurste panden die momenteel op de lokale huizenmarkt te vinden is. Gebouwd in 1933 voor kunstenares Marguerite Lacroix en op vandaag nog niets veranderd. Je kan er zelfs ontspannen in het allereerste ligbad van de kustgemeente. Samen met Lacroix’ kleindochter ontrafelen we het merkwaardige verhaal achter de gevel. “Ik beleefde er magische vakanties. Hopelijk wordt het niet afgebroken.”

Villa Jolimont in de Overwinningslaan heeft haar naam niet gestolen: het is een mooi gebouw gelegen op een duin. Marguerite Lacroix groeit op in een welstellend gezin. Haar ouders runnen in Brussel een succesvol bedrijf dat zich toelegt op interieurdecoratie. Op haar 35ste besluit ze naar Koksijde te verhuizen. Waarom die kustgemeente haar voorkeur geniet, weet kleindochter Marie Deconinck (65) niet maar dat ze er in 1933 Frans spreken zal er wel iets mee te maken hebben. “Veel huizen zijn er in die tijd nog niet. Mijn grootmoeder laat speciaal een treinspoor van een paar honderd meter aanleggen om alle bouwmateriaal op de duin te krijgen. Grote ruimtes, veel glaspartijen zodat het licht langs alle kanten het huis kan binnenvallen en een immense groene tuin rondom de villa; zo heeft Marguerite het in haar hoofd en zo ziet het er ook uit.”

Vluchten

Lacroix moet vluchten toen de Tweede Wereldoorlog uitbreekt. Duitse officieren hebben hun oog laten vallen op de strategische ligging van het huis bovenop een duin. Vier jaar lang houden ze de streek vanop haar zolder in de gaten. Een paar gebroken ramen niet te na gesproken, is er geen oorlogsschade en kan Marguerite na haar vlucht naar Frankrijk terugkeren naar Koksijde.

Gescheiden

Het is daar dat Lacroix de passie voor het schilderen ontplooit. Ver moet ze niet zoeken naar inspiratie. De bomen rondom haar huis, de duinen even verderop en de zee op een paar minuten wandelen prijken op haar doeken. Dat het een bijzondere dame is, bewijst haar levenswandel. In 1933, wanneer ze naar Koksijde verhuist, is Marguerite gescheiden. Toen iets heel uitzonderlijk. Ze voedt haar vier kinderen alleen op. Nog voor zij zelf overlijdt, moet ze afscheid nemen van haar kroost. Twee laten het leven na ziekte, één werd samen met de kinderen vermoord en een andere was geestelijk ziek. Door te schilderen kan ze die persoonlijke tegenslagen plaatsen. Ze is al de zeventig jaar voorbij wanneer ze trouwt met een oude jeugdvriend. Een handvol jaren zijn ze heel gelukkig maar ook nu weer moet Marguerite afscheid nemen want haar man overlijdt aan kanker. Dat zal ook haar doodsoorzaak zijn in 1994. Kleindochter Marie, die in het Verenigd Koninkrijk woont, verzorgt haar geliefde oma tot op het laatste moment.

Sprookjesachtig

Sinds haar dood staat de villa leeg. Het is altijd in familiehanden gebleven. “Als kind heb ik hier de mooiste vakanties beleefd”, mijmert Marie die op haar vijftiende naar Engeland verhuisde om er een danscarrière na te jagen. Elk jaar komt ze met heel veel plezier naar Koksijde om er haar vakantie door te brengen. “Uren hebben we in de tuin gespeeld of verstoppertje gespeeld en het strand was onze favoriete plek. Alles wat je vandaag in dit huis ziet, herinnert aan die fantastische periode. Het was mysterieus en sprookjesachtig. Ik kan me zo het rinkelende belletje voor de geest halen dat grootmoeder gebruikte om haar butler te roepen.”

Ligbad

“Op de zolderkamer zie ik haar nog schilderen terwijl ze zich verwarmde aan een houten kachel. In één slaapkamer hangt zelfs nog het oorspronkelijk wit-blauwe behangpapier. Wist je dat Marguerite de eerste in Koksijde was met een ligbad? Zelfs dat staat nog in de badkamer. Aan de muren hangen talrijke schilderijen van haar hand en ook veel meubilair dateert uit 1933. Zelfs de elektriciteit stamt uit die periode (lacht). Dit huis ademt nostalgie. Ik hoop zo dat de nieuwe eigenaar het in stand houdt. Het is namelijk geen beschermd monument dus het kan afgebroken worden. Het zou zonde zijn om zo’n sublieme plek tegen de grond te zien gaan. Het duurde 30 jaar om te beslissen over de verkoop, laat ons hopen dat het in goede handen terechtkomt.”

Bijna twee miljoen euro

Goedkoop is Villa Jolimont niet. Het staat bij De Boer & Partners te koop voor 1.950.000 euro. Daarmee is het één van de duurste villa’s die momenteel op de Koksijdse immobiliënmarkt wordt aangeboden. In ruil krijg je een bouwterrein van 3.278 vierkante meter. De villa telt zes ruime slaapkamers met elk een eigen lavabo in een inbouwkast. Er is één badkamer. Op het gelijkvloers is de leefruimte met zicht op de tuin en op de muur versierd met een mozaïekkunstwerk van de hand van Lacroix. De keuken komt zo uit 1933. De slaapkamers zijn ingericht op de eerste verdieping en de zolder. De ligging vlakbij de Hoge Blekker, de hoogste duin van de kust, het strand en het commerciële centrum zijn extra troeven. De villa is te renoveren. De vele originele elementen maken het volgens De Boer en Partners tot een unieke woonst. De koper heeft de keuze om de woonst al of niet ‘all-in’ te kopen dus met meubels, schilderijen en decoratie. (Gudrun Steen)

Info: www.deboerenpartners.be.