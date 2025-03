“Een unieke belevenisloop”: jubileumeditie Filou Classic pakt uit met Filou Run

Op zondag 16 maart kunt u in Izegem opnieuw wandelen, fietsen, gravelen en mountainbiken op wat ondertussen de vijfde editie van de Filou Classic wordt. Alle parcoursen zijn vernieuwd, de bevoorrading is nog uitgebreider. Ook nieuw dit jaar is de run op zaterdag 15 maart.

Filou Classic, een sportief wandel- en fietsevenement voor alle leeftijden, wint elk jaar aan populariteit. Met het Bierkasteel als uitvalsbasis heeft het event ook een unieke toplocatie als troef. De jubileumeditie wordt nog uitgebreider dan de voorbije jaren.

“Voor ons vijfjarig bestaan toveren we een nieuwigheid uit onze hoed: de Filou Run”, klinkt het bij Dieter Devoldere. “Op zaterdag 15 maart zijn alle sportievelingen welkom om dwars door het Bierkasteel te lopen. De Filou Run is een unieke belevenisloop waarbij je tijdens jouw tocht werkelijk alle hoekjes van de modernste brouwerij van Europa ontdekt.”

Deelnemers verwennen

De Filou Run is geen wedstrijd en er wordt ook geen klassement opgemaakt. Je kiest zelf hoeveel rondjes je loopt (1 rondje is ongeveer 1,5 km) op het ritme van pompende beats en heel wat randanimatie.

“Iedere deelnemer ontvangt een gratis Grootmoeders koffie bij de start en onderweg is er een ruime bevoorrading, met onder andere de energieproducten van Trisport Pharma. Bij aankomst verwennen we iedere deelnemer met een gratis Filou, Kasteel Rouge of Kasteel Rouge 0.0 en een bakje knapperige Agristo-frietjes. Er zijn ook tal van kortingsbonnen te krijgen en er is heel wat randanimatie voorzien.”

Steun aan G-sport

De Filou Run richt zich op jong en oud en op alle doelgroepen. “Ook G-sporters zijn bij ons meer dan welkom. G-sport is de verzamelnaam voor elke sportbeoefening of aangepaste beweegvorm van personen met beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische aandoening. Door uw deelname steunt u ook de G-sport. Per deelnemer maken wij 1 euro over aan G-Sport Vlaanderen & Blades on Track”, besluit Dieter. (RV)

Voor info over het volledige event kan u terecht op filouclassic.be