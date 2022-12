Een stukje Harelbeke onder de kerstboom voor Kom Op Tegen Kanker

Vorig jaar zamelde Stijn Derammelaere, professor aan de Universiteit Antwerpen, 1.000 euro in voor Kom op tegen Kanker, dankzij de verkoop van in hout uitgelazerde skyline van Harelbeke. Dit jaar komt hij met een plattegrond van de Gavers.

Elk jaar gaat in maart de 100km loop van Kom op Tegen Kanker door. Om als team te mogen deelnemen moet je 2.500 euro inzamelen voor het Kom op tegen Kanker fonds. “Dankzij de machines aan de Universiteit Antwerpen kan ik samen met mijn collega’s stukken uit hout netjes uitlazeren. Vorig jaar ontwierp ik een skyline van onze stad. Voor 40 euro konden mensen de bekendste gebouwen van Harelbeke in huis halen. Maar in die skyline ontbrak een belangrijke Harelbeekse parel: de Gavers, de allermooiste plek van Harelbeke. De Gavers kon ik natuurlijk niet integreren in mijn skyline. Daarom besloot ik de plattegrond van De Gavers uit te lazeren. Zeker het Gavermeer heeft natuurlijk een prachtige karakteristieke vorm.”

Ook extra grote versie

Via crowdselling.eu/harelbeke kan iedereen die dat wil een plattegrond van de Gavers kopen voor 40 euro, ook de skylines zijn nog steeds via die webshop te koop. Voor de liefhebbers is er zelfs een extra grote versie van de Gavers plattegrond voor 70 euro.

“Alle bestellingen die voor 18 december binnenkomen, zullen we ten laatste op 24 december aan huis leveren”. En wat de loopplannen betreft, is Stijn eveneens ambitieus: “Vier jaar geleden liep ik voor het eerst mee, dan nam ik de 10km voor mijn rekening, een jaar later deed ik de 20km en vorig jaar het 30km deel. Als ik dit jaar dankzij Harelbeke 1.500 euro kan inzamelen dan ga ik volop voor de 40km.” Of dat lukt weten we op 19 maart 2023, dan gaat de 100km-run door in Deinze.