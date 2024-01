Een stoelendans in de Brugse cultuursector

Er is een heuse stoelendans bezig in de Brugse cultuursector. De communicatieploeg van het Cultuurcentrum Brugge is vervangen. Bram Gilté wordt de nieuwe directeur van Brugge Plus en binnenkort stijgt er witte rook op vanuit de schouw van Musea Brugge.

Er beweegt dezer dagen heel wat in het Brugse culturele wereldje. Eind 2023 zat Cultuurcentrum Brugge eventjes zonder communicatieploeg. Een persoon nam zelf ontslag, met twee anderen werd de samenwerking stopgezet.

Aanwerving

Deze maand is Nele Vandevoorde aangesteld als coördinator communicatie bij het Cultuurcentrum. Nele werkte voorheen al in de communicatiedienst van het stadsbestuur en in de Vives hogeschool. Zij wordt bijgestaan door Ann Deman.

“Op korte termijn wordt nog een aanwerving voorzien, zodat de communicatieploeg van het cultuurcentrum opnieuw op volledige kracht kan werken”, aldus de schepen. In totaal telt het cultuurcentrum 52 medewerkers in vast dienstverband, aangevuld met jobstudenten en vrijwilligers.

In juli 2023 kondigde Lieve Moermans aan dat zij afscheid zou nemen als directeur bij Brugge Plus. Zij had met succes deelgenomen aan de selectieproef voor algemeen coördinator van De Grote Post in Oostende. Tot oktober bleef zij werken voor Brugge Plus, dat op zoek moest gaan naar een nieuw hoofd. Nadien hebben cultuurbeleidscoördinator Steven Slos en Bart Geirnaert van De Republiek die directeursfunctie samen tijdelijk waargenomen.

Nieuwe directeur

Met Bram Gilté heeft Brugge Plus nu een nieuwe directeur gevonden. Hij werkte zestien jaar voor het stadsbestuur van Damme. Hij groeide van jeugdconsulent in 2007 door tot cultuurbeleidscoördinator en diensthoofd Vrije Tijd in 2012. In 2020 werd zijn opdracht uitgebreid tot Beleidscoördinator Beleven en stuurde hij niet enkel alle vrijetijdsdiensten aan, maar ook de dienst toerisme en evenementen.

Wouter Puttemans. © gf

Volgens voorzitter Franky Demon heeft Brugge Plus het vertrek van Lieve aangegrepen om nieuwe professionele keuzes te maken: “We opteren nu voor een coördinatieteam van drie mensen in plaats van één directeur. De algemeen en zakelijk coördinator heeft wel nog steeds de eindverantwoordelijkheid.”

Alan Quireyns. © Matthias Desmet

“Wouter Puttemans als coördinator realisatie en Alan Quireyns als artistiek coördinator zijn al in functie. Eerstgenoemde is vooral bezig met de Gouden Boomstoet en het Reiefestival, laatstgenoemde verdiende zijn sporen bij Air Antwerpen en coördineert mee de Triënnale. Dat zijn twee interne verschuivingen. Bram Gilté vervoegt het team als algemeen en zakelijk coördinator vanaf midden mei.”

Musea

Musea Brugge moest vorig najaar op zoek naar een nieuwe zakelijk directeur. Jonathan Nowakowski keerde terug naar zijn oude post: diensthoofd communicatie en city marketing bij de Stad Brugge. Met stille trom was immers het vorig diensthoofd Koen Note vertrokken: de communicatieverantwoordelijke van de Stad werd docent bij Hogeschool VIVES.

Tot eind december had Jonathan Nowakowski een duobaan: hij bleef deeltijds zakelijk leider van Musea Brugge, zodat de overgang vlot verliep en de stedelijke musea rustig konden uitkijken naar een opvolger. Maar die is er nog niet, de selectieprocedure is nog aan de gang. Musea Brugge verwacht eind volgende week witte rook. (SVK)