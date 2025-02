“Een safe space waar ze zich kunnen amuseren”: Matisse, Sverre en Tiebe bezorgen mensen met een beperking een onvergetelijke avond

Een fuifje meepikken? Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het voor mensen met een beperking allerminst. Daarom organiseren de vijfdejaarsstudenten van het O.L.V.H.-instituut in Brugge elk jaar een unieke privéfuif waarop de bewoners van enkele sociale instellingen uit de regio welkom zijn. “Leerrijk én verrassend leuk”, vinden de jonge organisatoren.

Het initiatief om een inclusieve fuif te organiseren, waaraan zowel mensen met als zonder een beperking kunnen deelnemen, gaat al een heel eind terug in de tijd. Het was Eric Colenbier, toenmalig leraar aan het Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart Instituut in Brugge, die het idee lanceerde in 1991. In samenwerking met de vijfdejaars van de school organiseerde hij een fuif op maat van de bewoners van de sociale instelling Ter Dreve, nu Viro. Sindsdien vindt de Viro-fuif elk jaar plaats – met uitzondering van de coronaperiode -, en nemen er ook bewoners van de Arkgemeenschappen De Barke uit Moerkerke en De Moerbei uit Brugge aan deel.

Engagement

Voor de uitwerking van de fuif die dit jaar plaatsvindt op donderdag 20 februari staan in totaal acht studenten in, onder wie Matisse Kerckaert, Sverre Leplae en Tiebe Inghelbrecht. Ze worden daarin begeleid door enkele leraren, onder wie Olivier Vinckier, enkele zesdejaarsstudenten die de fuif vorig jaar al organiseerden en tal van vrijwilligers die ter plaatse een handje toesteken aan de bar, vestiaire of mensen de trap op helpen.

Veel mensen met een beperking tonen zich meteen van hun meest enthousiaste kant

“Voor ons is een fuif niet meer dan vanzelfsprekend. We amuseren ons, ontmoeten er andere mensen. Maar voor mensen met een beperking is dat helemaal niet het geval”, schetst Olivier het opzet. “Reguliere fuiven vinden voor hen doorgaans te laat plaats, zijn soms moeilijk toegankelijk ook. Maar behalve praktische obstakels, voelen ze zich op ‘gewone’ fuiven vaak ook te kijk gezet om hun beperking. Wij creëren daarom de omstandigheden waarin ze zich vrijuit kunnen amuseren, een soort safe space, en er wordt duidelijk elk jaar opnieuw naar uitgekeken.”

Matisse, Sverre en Tiebe engageren zich dit jaar om de fuif te organiseren. Zelf hebben ze niet meteen ervaring met mensen met een beperking, maar Matisse en Tiebe voelden zich aangesproken vanuit hun studies humane wetenschappen. Zij zorgen voor de logistieke inbreng en communicatie. Sverre tekent met zijn economische achtergrond het kostenplaatje uit en houdt het budget in evenwicht.

Onvergetelijke avond

Hij kwam ook met het idee op de proppen om dit jaar een special guest uit te nodigen: Jaimie Van Kerschaver, bekend uit de VRT-reeks Down the road, komt die avond muziek draaien op de Viro-fuif. “Daarmee hopen we nog meer mensen warm te maken voor de fuif”, klinkt het. “Want we kunnen elk jaar rekenen op een 150-tal feestvierders, wat een mooie opkomst is, maar we merken bij nogal wat leeftijdsgenoten toch dat ze aanvankelijk de kat uit de boom kijken. Ze vinden het wat awkward om mensen met een beperking te ontmoeten, en samen met hen te fuiven.”

Net die drempel willen de studenten slopen. “Wij moeten daarbij hoe dan ook vertrekken vanuit hún idee van een goeie fuif”, aldus Matisse. “Wij willen in de eerste plaats hen een onvergetelijke avond bezorgen. Zo is het thema dit jaar ‘circus’. En nee, dat klinkt voor ons niet erg cool – denk fluobandjes en gekke kostuums – maar zij vinden het de max. Ze houden ook van muziek die ze kunnen meezingen, veel Nederlandstalige, populaire nummers dus. En de fuif duurt van 19 tot 21 uur, uren die voor hen haalbaar zijn.”

Bovendien wordt ook aan praktische aspecten gedacht, zoals het overbruggen van de trappen met een rolstoel. En is er een aparte ruimte voor fuifnummers die even op adem willen komen. “Sommigen geraken na een poosje overprikkeld door de muziek en kunnen dan even tot rust komen in de snoezelruimte.”

Andere leefwereld

En het concept werkt. De vijfdejaars mogen zich dan nog wat afwachtend opstellen, de zesdejaars – die de fuif een jaar eerder al organiseerden en ook uitgenodigd zijn op het feest – zijn dat doorgaans al een stuk minder. “Meestal tonen de mensen met een beperking zich al meteen van hun meest enthousiaste kant, ze dansen en zingen voluit. De zesdejaarsstudenten die het al eens meemaakten, gaan daar al snel in mee. Ook al omdat ze het jaar voordien ervaren hebben hoe leuk zo’n fuif dan kan worden, en zij nemen tenslotte ook de meest stuurse leerlingen op in het feest”, vertelt Olivier.

Daar kunnen de zesdejaars Maxim Goethals en Lisa Hennebert zich alleen maar bij aansluiten: “Door de verantwoordelijkheid te durven nemen om dit te organiseren, hebben we veel bijgeleerd. We komen in contact met mensen die we anders nooit zouden ontmoeten en ontdekken hun leefwereld. En die is helemaal anders dan de onze. Hun kijk op het leven is anders, en doet ook ons anders kijken naar de wereld.”

”Het leert ons ook dat verantwoordelijkheid nemen, prettig kan zijn. Wij nemen wel deel aan de fuif, maar leiden ook alles in goede banen, houden in de gaten wie wat nodig heeft. Bovendien is de dankbaarheid groot. De liefde en openheid die we van onze gasten krijgen, omdat zij nu ook eens in het middelpunt van de belangstelling kunnen staan, is hartverwarmend”, klinkt het.

De opbrengst van de fuif gaat naar een goed doel.